Santa Fe Klan cancela toda su gira por Estados Unidos en apoyo a los migrantes | FOTO

El reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan anunció a través de sus redes sociales la decisión de posponer su próxima gira por Estados Unidos. En un mensaje que resuena con empatía hacia sus seguidores, el artista expresó su preocupación por la situación actual y optó por priorizar el bienestar de su público.

"Creo que es mejor darle tiempo al tiempo y pienso que lo mejor será mover la gira de EU para más adelante cuando las cosas estén mejor", escribió Santa Fe Klan en su comunicado. Esta determinación surge de la observación del propio músico sobre las dificultades que atraviesan sus fans.

El rapero originario de Guanajuato no ocultó su pesar por esta medida, pero su mensaje estuvo cargado de solidaridad: "Me duele mucho ver a mi raza pasándola mal, ánimo no se agüiten. Le mando un abrazo a toda mi raza latinoamericana. Viva México".

Aunque no se especificaron las "cosas" a las que se refiere, se infiere que el artista hace alusión a las diversas problemáticas sociales y económicas que podrían estar afectando a su audiencia, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. La decisión de Santa Fe Klan refleja una postura consciente y un gesto de apoyo hacia sus seguidores en momentos complejos.

Se espera que en los próximos días o semanas el equipo del artista brinde más detalles sobre las nuevas fechas de la gira una vez que las condiciones sean más favorables. Aunque se dio a conocer en diversos medios que probablemente ya no tenía Visa, esto fue desmentido con dicho comunicado.