Pepe Aguilar acusa a la mamá de Emiliano Aguilar de haberlo dejado en la calle, tras abandonarlo y huir con su hijo | VIDEO

La familia Aguilar sigue dando de qué hablar ahora es Pepe Aguilar quien se encuentra en medio del ojo del huracán luego que en una entrevista, el cantante cometió una indiscreción al dar detalles del romance entre Ángela y Nodal habría tomado fuerza en el año 2020, año en el que Nodal anunció su romance con Belinda.

Tras esta información que incendió las redes sociales, Pepe Aguilar siguió hablando de sus hijos, esta vez de Emiliano Aguilar, el mayor de sus herederos quien nació fruto de su relación con la cantante Carmen Treviño, sin embargo, el charro nuevamente encendió la polémica al hacer fuertes declaraciones en contra de su ex a quien acusó de haberlo dejado sin nada.

Pepe Aguilar asegura que Carmen Treviño se llevó a su hijo Emiliano

En entrevista con la periodista Pati Chapoy, Pepe reveló que ya es abuelo, por parte de su hijo mayor Emiliano Aguilar, sin embargo, el charro reveló que no conoce a su nieta, debido a que su hijo no le habla aunque no sabe las razones por las que su primogénito está alejado de él.

Asimismo, Pepe aseguró que aunque en su momento buscó una comunicación con Emiliano, ahora, le está dando su espacio para que él logre todo lo que quiere hacer, como es triunfar en la música y mantener a su familia por él mismo. Ante esta declaración, Chapoy quedó impactada y quiso saber cuáles son las razones por las que Emiliano y Pepe están distanciados, a lo que el cantante aseguró que solo se trata de que el rapero no creció junto a él ya que la madre de su hijo se lo llevó desde que era un bebé.

“No pasó nada, pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá…yo no me alejé, su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en la casa, pero, no estoy acusando a nadie, eso fue hace 33 años”, comenzó a contar Pepe Aguilar

El intérprete de “Por mujeres como tú”, aseguró que debido a la mala relación entre él y su ex esposa carmen Treviño, un día ella aprovechó la ausencia de Pepe para huir a Tijuana con su hijo en brazos.

“Vivíamos en la CDMX y no nos llevamos bien y un día ella optó por irse…yo lo traté de buscar inmediatamente”, dijo Pepe Aguilar

Pepe Aguilar señala a Carmen Treviño de dejarlo sin nada

En esa misma entrevista, Pepe Aguilar siguió contento la complicada relación con la madre de su hijo Emiliano, pues reveló que la también cantante, Carmen Treviño, no solo se llevó a su hijo en brazos, sino que al abandona al cantante, lo dejó sin nada, por lo que Pepe tuvo que empezar de cero.

“Tuve que empezar desde cero, porque se llevó todo (risas), muebles, choche…(¿te dejó en la calle?) no en la calle, me dejó la casa vacía (risas)”, contó Pepe Aguilar

Ante esta declaración el charro, aseguró que debido a esta situación es que no tuvo una buena relación con su hijo Emiliano, pese a que sí buscó una cercanía con él.