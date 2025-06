Muere famoso conductor de televisión tras el fallecimiento de su esposa y su hija | FOTOS

Uno de los más famosos periodistas Venezolanos, Eduardo Sapene, murió durante la segunda semana de junio, varios días después de que muriera su esposa. La noticia fue dada a conocer por otros colegas del experimentado presentador, quienes lo consideraban un auténtico maestro.

"Se nos fue un gran ser humano y un extraordinario comunicador social. Eduardo fue mi maestro, fue mi mentor, fue el que me promovió en mi paso por RCTV, el que confió en mí , el que me dio las oportunidades para crecer, el que me mostró el camino para distinguirme y seguir adelante. Eduardo Sapene fue mi amigo, murió de tristeza, se le rompió el corazón con la partida de su hija Michelle, su esposa Fina, su hermano, su vida", escribió la periodista Alba Cecilia Mujica.