Mentiras, la serie: un apasionado beso entre Belinda y Regina Blandón y un guiño a ÁngelaAguilar, los mejores momentos

Este viernes 13 de junio, luego de varios meses de espera, finalmente se estrenó “Mentiras, la serie” una producción protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Belinda, Daniela Bovio, Regina Blando y Mariana Treviño y que está inspirada en el musical que lleva el mismo nombre.

El estreno se dio a través de una famosa aplicación de streaming, y este mismo viernes se soltaron los 8 capítulos disponibles de “Mentiras, la serie”, por lo que fanáticos del musical y de Belinda no dudaron en ver en un solo día toda la historia de Emanuelle Mijares, Lupita, Daniela, Yuri y Dulce.

Belinda y Regina Blandón protagonizan tremendo beso

Si tú eres de las personas que aún no ha visto ninguno de los 8 capítulos de “Mentiras, la serie”, tranquilo no revelaremos nada de lo que no hayas visto en redes sociales para que veas esta producción sin tantos spoilers.

Y es que uno de los momentos más virales que ha robado la atención de millones de usuarios que ya disfrutaron de “Mentiras, la serie” es el que se ha convertido en tendencia, pues, Belinda y Regina Blandón protagonizan un gran momento en donde ambas actrices se besan.

Eso sí, no daremos más contexto del por qué terminan besándose estas dos grandes actrices, solo te recomendamos que no te pierdas ni un solo momento de esta serie, porque cada segundo tiene algo especial que podrá sorprenderte.

El guiño a Ángela Aguilar

En uno de los capítulos, el personaje interpretado por Belinda se encuentra junto con “Emanuelle Mijares” (Luis Gerardo Méndez) y “Yuri” (Regina Blandón) es ahí en donde Daniela (Belinda) les anuncia que está embarazada, lo que provocó una reacción de sorpresa a los otros personajes.

Debido a esto es que Daniela, emocionada por la noticia, abraza fuertemente a quien supuestamente es su mejor amiga (Yuri) y le dice: “Vas a ser tía”, una frase que se ha hecho popular durante los últimos meses tras una entrevista que dio Ángela Aguilar cuando fue cuestionada por el embarazo de Cazzu y Nodal.

Debido a esto es que en redes sociales, esta escena se ha viralizado debido a que aseguran que es una burla hacia la actual esposa de Christian Nodal, sin embargo, quienes ya han visto la obra de teatro aseguran que esta escena tiene muchos años interpretándose, por lo que, solo es una coincidencia.

¿Dónde ver Mentiras, la serie?

La miniserie inspirada en el exitoso musical de José Manuel López Velarde está disponible desde este viernes 13 de junio a través de la aplicación de streaming Prime Video y para sorpresa de todos se estrenaron los 8 capítulos.