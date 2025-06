El reconocido actor mexicano Eugenio Derbez y su esposa, la también actriz y cantante Alessandra Rosaldo, se unieron este sábado 14 de junio a una multitudinaria protesta en Los Ángeles en contra de las recientes redadas migratorias y el despliegue militar en la ciudad.

Las acciones, organizadas bajo la etiqueta "No Kings Day" (o "Día sin Reyes"), forman parte de una movilización nacional contra lo que activistas califican como una deriva autoritaria en la gestión de Estados Unidos. Derbez es residente en Estados Unidos desde fines de 2013 y compartió un video en su cuenta de Instagram acompañado por el mensaje "Apoyando a los latinos".

En las imágenes, se le observa entre una multitud portando banderas de EE.UU., México y otros países, junto a carteles con consignas como "Liberty for All", "Love Immigrant Families" y el lema anti-Trump "No King" aludiendo a la campaña presidencial, así como al al despliegue militar en ciudades con protestas contra las deportaciones.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se unen a las protestas migrantes en EE.UU

El parque West Hollywood, en el corazón de Los Ángeles, fue uno de los puntos más concurridos para la protesta. Las y los asistentes, una mezcla diversa de inmigrantes, activistas, estudiantes y ciudadanos estadounidenses, portaban pancartas con mensajes en inglés y español.

Uno de los carteles que llamó la atención fue el que hacía referencia al contraste entre la ayuda internacional enviada desde México (como el apoyo de los bomberos en crisis recientes) y la respuesta militarizada de la administración estadounidense, que ha desplegado a la Guardia Nacional para contener las manifestaciones. Según Los Angeles Times, en algunas protestas se reportaron enfrentamientos con la policía, uso de gas pimienta y lacrimógeno, así como varias detenciones.

Por su parte, Eugenio Derbez se ha destacado no solo por su carrera en el cine y la televisión, sino también por su activismo. En diversas entrevistas expresó su preocupación por la situación de los migrantes y utiliza sus plataformas para visibilizar la realidad que enfrentan millones en Estados Unidos.

Su participación en las manifestaciones no solo simboliza el apoyo de figuras públicas, sino que también representa la unión de la comunidad latina en un momento crítico. Alessandra Rosaldo, cantante y actriz, también mostró su respaldo a causas sociales, fortaleciendo el mensaje de solidaridad familiar y comunitaria.

¿Por qué las y los migrantes protestan en Estados Unidos?

Las redadas, impulsadas en gran medida durante el gobierno del presidente Donald Trump y mantenidas bajo ciertas modalidades por la administración actual, han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos y grupos proinmigrantes. De acuerdo con informes de Human Rights Watch y la American Civil Liberties Union (ACLU), estas acciones han resultado en miles de detenciones que afectan a familias, muchas de las cuales incluyen niños ciudadanos estadounidenses.

Y es que la política de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se enfoca en detener a personas que supuestamente viven en el país de manera ilegal, con especial atención a quienes tienen antecedentes penales o que representan un "riesgo para la seguridad pública". Sin embargo, defensores de derechos civiles alertan sobre abusos y detenciones arbitrarias, además de la separación familiar, una práctica que genera fuerte rechazo nacional e internacional.