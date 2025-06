Eduardo Capetillo Jr hace importante anuncio en medio de rumores de divorcio de sus papás

La farándula mexicana se encuentra en un torbellino de especulaciones tras los crecientes rumores de una posible separación entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, una de las parejas más icónicas y aparentemente sólidas del medio artístico. Después de más de tres décadas de matrimonio, así como una vida pública que siempre los mostró unidos, la noticia de una crisis matrimonial tomó a muchos por sorpresa, desatando un sinfín de comentarios en redes sociales.

Los murmullos sobre un divorcio inminente circularon con fuerza esta semana, alimentando la incertidumbre sobre el futuro de esta querida pareja. Biby y Eduardo siempre se vieron como un pilar de estabilidad en el volátil mundo del espectáculo, criando a sus cinco hijos lejos de grandes escándalos y manteniendo una imagen familiar envidiable; sin embargo, recientes filtraciones apuntan a que, tras bambalinas, la situación podría ser mucho más compleja de lo que parece.

La situación se volvió aún más peculiar con un acontecimiento que coincidió de forma casi cinematográfica con el estallido de estos rumores: el lanzamiento de una nueva canción por parte de su hijo, Eduardo Capetillo Jr. Precisamente en medio de la vorágine de especulaciones sobre la separación de sus padres, el joven tomó sus redes sociales para anunciar el estreno de su sencillo titulado "Solo".

Algunos se preguntan si el título de la canción y su contenido lírico podrían ser un reflejo, consciente o inconsciente, del momento que vive su familia. Otros lo ven como una desafortunada, pero afortunada, coincidencia que le brindó una plataforma adicional para dar a conocer su música en un momento de alta atención mediática sobre su apellido.

Esta es la letra de la canción:

"Daría lo que fuera pa olvidarte, pa borrar tu nombre y no tener que recordarte. No haber conocido ni tu piel ni tus lunares, prefiero haber nacido en otra vida y otra parte. solo me quedo solo, lo que te di no lo supiste valorar"