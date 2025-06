Wisin, el famoso reggaetonero, pensó en quitarse la vida cuando su bebé recién nacida murió; la fe lo salvó

El reconocido cantante puertorriqueño Wisin, uno de los pilares del reggaetón latino junto a su colega Yandel, reveló una de las experiencias más devastadoras de su vida personal: la muerte de su hija recién nacida, Victoria, en septiembre de 2016. En una íntima entrevista en el pódcast "Cara a Cara con Rodner", conducido por el periodista venezolano Rodner Figueroa, el artista compartió los detalles del dolor que marcó su existencia y cómo logró encontrar luz en medio de la oscuridad.

Juan Luis Morera Luna, nombre real del artista, confesó que la muerte de su hija no solo lo quebró emocionalmente, sino que lo llevó al borde de la desesperación más absoluta. Victoria nació con una enfermedad genética letal: trisomía 13, también conocida como síndrome de Patau, una rara condición que provoca graves malformaciones congénitas.

Según información de la prestigiosa Clínica Mayo y el portal de salud del National Institutes of Health (NIH), la trisomía 13 es una condición genética poco común pero extremadamente grave, causada por una copia extra del cromosoma 13. Esta anomalía provoca defectos severos en el desarrollo físico y neurológico de los bebés.

Estuvo 30 días vivas de nacida. Yo no tenía contestaciones a mis preguntas, recordó con tristeza el cantante.

Según expertos médicos, la tasa de supervivencia es extremadamente baja, pues de acuerdo con datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el 80% de los bebés diagnosticados con este síndrome no llegan al primer mes de vida y solo un 5% de los casos logra sobrevivir más allá del primer año, generalmente con importantes discapacidades.

La condición no tiene cura y se considera letal en la mayoría de los casos. A través de la conversación con Figueroa, Wisin fue claro al describir el tormento mental que experimentó, afirmando que incluso llegó a tener pensamientos suicidas y aunque nunca atentó contra su vida, sí enfrentó una profunda depresión por la pérdida de su bebé.

Durante su conmovedor testimonio, Wisin destacó que su sanación emocional no habría sido posible sin el amor incondicional de su esposa, Yomaira Ortiz, y su profunda conexión espiritual. Para él, ambos sentimientos fueron el sostén que lo rescató del vacío más oscuro en el que se encontraba; así mismo, aseguró que ahora que han pasado algunos años desde su pérdida, pudo ver como este evento le cambió la vida por completo.

Mi señora era la que me apoyó, la que me sacó, la que me dio la mano [...] Voy a decir algo duro, pero era necesario que esto sucediera para que yo pudiera ver la vida desde otra perspectiva, sentenció.