¿Pepillo Origel confirma la muerte de Adela Noriega? La verdad detrás de la polémica publicación

La supuesta muerte de la actriz de telenovelas, Adela Noriega, se convirtió en tendencia en redes sociales, incluso el periodista de espectáculos, Juan José "Pepillo" Origel tuvo que compartir un mensaje en redes sociales ya que de alguna manera se vio involucrado.

Resulta que en TikTok se viralizó un video en el que la conductora del programa "El Gordo y la Flaca" informa la muerte de Adela Noriega. La grabación fue creada con inteligencia artificial, sin embargo, generó bastante preocupación entre los seguidores de Televisa.

Después de que el supuesto fallecimiento de Adela Noriega se volviera viral, un perfil falso de Juan José "Pepillo" Origel confirmó la noticia a nombre del exconductor de "Ventaneando" y "La Oreja", provocando aún más incertidumbre en redes sociales.

Ante esta situación, "Pepillo" Origel registró actividad en sus perfiles oficiales y dijo que estaban utilizando su nombre para compartir la noticia falsa. El conductora de "Con Permiso" pidió no creer esa mentira y hará lo posible para que desaparezca el perfil.

"En una página de Facebook este patán que no sé quién es está usando mi nombre y dice semejante mentira. No le hagan caso no soy yo", escribió.