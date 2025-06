"Me siento de la fregada": Laura Flores preocupa por su estado de salud, habla de la enfermedad que padece

Este viernes 13 de junio la actriz y cantante, Laura Flores, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que subiera un video en redes sociales en el que informara que está pasando por un complicado momento de salud tras su ruptura con el periodista de Televisa, Eduardo "Lalo" Salazar.

A inicios de esta semana la estrella de las telenovelas de Televisa informó que su historia de amor con Lalo Salazar había llegado a su fin. Días después reveló que dio positivo por el nuevo coronavirus Covid-19, enfermedad que la mantendrá bajo observación médica.

La mañana de este día, Laura Flores, una de las actrices más famosas en México, registró actividad en su cuenta en Instagram al compartir un video informando que nuevamente dio positivo por el coronavirus Covid-19. La famosa explicó cuál es su estado de salud.

A manera de broma, recordando que esta semana terminó con Lalo Salazar, la protagonista de "Destilando amor" y "Gotita de amor" dijo que ha tenido días muy "tranquilos" y "relajados", pero lamentablemente volvió a dar positivo por coronavirus.

"Fue una semana súper tranquila y relajada, me dio covid, es la cuarta vez que me da", explicó.

En una grabación en Instagram, Laura Flores confesó que se sentía mal por la enfermedad, pero ya acudió al médico y le dijo que en los próximos días se va a recuperar. La actriz agradeció el apoyo que le han brindando sus seguidores en este complicado momento.

"Me siento de la fregada, fui al doctor, me dijo esto no te va a matar. Me dio covid", detalló.