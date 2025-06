La decisión que tomó Laura Flores tras su rompimiento con Lalo Salazar, lo anuncia en redes

A inicios de esta semana te informamos que el romance entre la actriz, Laura Flores, y el periodista de Televisa, Eduardo "Lalo" Salazar, había llegado a su fin. La noticia fue confirmada por la famosa en un mensaje que compartió en su perfil en Instagram.

Después de anunciar su regreso a la soltería, su noviazgo con Lalo Salazar duró solo unos meses, la actriz de telenovelas se ha mantenido bastante activa en redes sociales compartiendo algunos videos y demostrando que se tomó unos días lejos de México.

Tras hacer oficial su rompimiento sentimental con el periodista Lalo Salazar, Laura Flores subió un video en redes sociales informando que aprovecharía su tiempo para pasar unos días en la ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos, en compañía de sus hijos.

Ante sus más de un millón de seguidores en Instagram, la actriz de telenovelas ha compartido videos de su encuentro con sus hijos. Los internautas se alegran de la gran convivencia que tiene con los menores y algunos le preguntan sobre su rompimiento con Lalo Salazar.

"Estoy feliz, me pude venir a Miami unos días a estar con mis hijos, no hay cosa que me haga más feliz", dijo en un video.