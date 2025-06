Javier Ceriani le gana al esposo de Ana Bárbara en la corte, esto fue lo que pasó: "El triunfo del periodismo" | VIDEO

Javier Ceriani, periodista de espectáculos, dio a conocer en su más reciente programa que acaba de ganar un caso en contra del esposo de Ana Bárbara, luego de que ambos arremetieran legalmente en su contra por hablar de los hijos de la cantante de manera pública en sus transmisiones.

Ante esto, Ceriani y sus abogados dieron a conocer que se determinó que los hijos de Ana Bárbara, así como su esposo, son personas públicas de las que se puede hablar en el programa de espectáculos, como el que tiene el mismísimo Javier Ceriani a través de YouTube.

"Ana Bárbara tenía un plan para destruir este canal favorito de las y los latinos en Estados Unidos y del mundo entero. Intentaron hacer creer que yo había hablado de gente no famosa, pero los videos que presentó mi abogado, demuestran que sus hijos con públicos y yo puedo hablar de ellos"

El periodista dio a conocer que el hombre es agente de Aduanas e Inmigración, misma agencia con la que habría tratado de intimidarlo; sin embargo, esto habría terminado con un triunfo para Ceriani, y ahora el sujeto tendrá que pagar los honorarios de los abogados del periodista.

"No es triunfo mío, es el triunfo del periodismo, de la liberta, del no abuso de un agente de Inmigración y Aduanas que cree que porque trabaja en una agencia federal puede atropellar a un periodista. Ridículo. Sigo emocionado, gracias por las felicitaciones y bendiciones. Comuníquense conmigo. Este golpe duro que le dio la justicia tanto al hombre como a Ana Bárbara porque es una cantante que tiene problemas aquí, no llena los conciertos, está desesperada por un éxito musical"