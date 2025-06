Son pocas las figuras que han logrado dividir tanto al público nacional como el polémico Alfredo Adame, pues el actor, conductor y ex político ha protagonizado una larga serie de escándalos públicos que, lejos de afectar su presencia en los medios, consolidó su fama y le dio una nueva vida en una era donde las redes sociales son el sustento principal de muchos artistas.

No obstante, el precio a pagar por esta fama no ha sido sólo algunos golpes en la cara o "saludos" a su mamá, pues esta exposición constante tuvo un impacto profundo en su vida familiar, particularmente en la de su hija Vanessa Adame, quien recientemente abrió su corazón sobre cómo vivió esta tormentosa fama desde una perspectiva íntima y humana.

Durante su participación en el pódcast "Políticamente Imprudente", Vanessa compartió uno de los momentos más difíciles de su infancia, cuando apenas tenía nueve años y su padre apareció en espectaculares publicitarios vistiendo solamente ropa interior. Aunque el "golden boy" de Televisa tiene en su haber muchas polémicas, Vanessa aclaró que estos anuncios son los únicos que le causan verdadera vergüenza.

Y es que Alfredo Adame ha sido, en muchos sentidos, un ícono del escándalo moderno. Desde sus peleas físicas en la vía pública hasta sus constantes disputas con otras figuras del entretenimiento, su carrera es una sucesión de controversias que generan millones de reproducciones en redes sociales, menciones en programas de chismes y hasta memes que lo convirtieron en tendencia nacional.

Pero antes de ser el meme viviente que conocemos hoy en día, Adame era una de las figuras más reconocidas de la televisión, por lo que era común verlo protagonizando todas las telenovelas del momento. Pero así como realizaba papeles de héroe y villano, también hubo una época en la que se convirtió en la cara de la marca de calzones "Trueno", por lo que su imagen luciendo esta prenda se encontraba por toda la ciudad.

Tú imagínate lo que era llegar a la escuela, cuando venían a la escuela todos veían a tu papá 37 veces en calzones. Imagínate el bullying que me hicieron [...] Yo decía: "No. Eso es una realidad alterna que yo no quiero ni ver. Esto es antinatural", recordó la hija del actor.