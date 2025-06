Final explicado del capítulo 2 de Chespirito: sin querer queriendo, así empezaron los roces con Quico y don Ramón

La semana pasada se estrenó en HBO Max “Chespirito: sin querer queriendo”, la bioserie acerca de la vida del fallecido actor, comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños. El capítulo 1 desató la polémica, misma que se avivó ayer 12 de junio con el estreno del capítulo 2 porque la historia avanzó y se dieron a conocer los primeros roces del protagonista con los personajes de Quico y don Ramón.

Al igual que pasó en el primer capítulo de la bioserie realizada por Roberto Gómez Fernández -hijo del fallecido comediante-, a lo largo del segundo capítulo se jugó con el tiempo para exponer diversos temas. En esta ocasión, se alternaron hechos ocurridos entre 1959 y 1978, de modo que se destapó que Quico (Juan Lecanda) estaba en contra de Chespirito porque no lo dejaba “brillar”.

“Yo ya no estoy a gusto aquí”, expresa Quico al don Ramón (Miguel Islas). “Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar”. Con estas palabras, Quico, personaje inspirado en el actor y comediante Carlos Villagrán, no sólo externó cómo se sentía con respecto Roberto Gómez Bolaños, sino que también sembró la semilla de la duda en el actor y comediante Ramón Valdés, quien inspiró el personaje de don Ramón.

Ayer se estrenó el segundo capítulo de “Chespirito: sin querer queriendo”. Foto: HBO Max.

Por otra parte, sobresale que don Ramón llegó a ser tentado por Quico, pero especialmente que se mantuvo fiel a Roberto Gómez Fernández, quien era un creativo estrella y por esta razón fue bautizado como “Shakespirito”, que fue su nombre artístico más conocido; este hacía referencia al actor, poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare y significa “pequeño Shakespeare”.

Doña Florinda, uno de los personajes clave en “Chespirito: sin querer queriendo”

A la par de exponer los roces entre Quico y Roberto Gómez Bolaños, en el capítulo 2 de “Chespirito: sin querer queriendo” también se revela cómo se inició el romance entre el protagonista y Margarita, es decir, doña Florinda, personaje interpretado por Bárbara López e inspirado en la actriz y comediante Florida Meza.

Luego de recibir una nota que dice “te espero hoy en el restaurante a las 8 (de la noche), vístete formal”, Chespirito acude al encuentro y en la toma se enfoca a Margarita, quien al verlo le lanza un elogio al decirle “qué guapo”. Ante esto, el protagonista de la bioserie expresa “¡esto es una locura!”, lo que destapa el amorío prohibido que vivieron cuando eran compañeros de trabajo.

Además, se expone que el vínculo entre Roberto Gómez Bolaños y Florida Meza resultaba incómodo para la esposa del comediante, Graciela Fernández (Paulina Dávila). De esta forma, también se externa que la esposa del actor era consciente de que doña Florinda siempre estaba de por medio, convirtiéndose en una persona constante en la vida de Chespirito.