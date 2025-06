Cazzu revela detalles de su romance con Bad Bunny y cómo fue su primera cita | VIDEO

El nombre de Cazzu durante los últimos meses ha dado mucho de qué hablar, luego de su polémica separación del cantante mexicano Christian Nodal. Sin embargo, antes del sonorense Julieta, nombre real de la trapera, sostuvo un breve romance con uno de los cantantes más famosos del mundo, nos referimos a Bad Bunny.

Debido a lo anterior es que recientemente, Cazzu decidió dar algunos detalles de su relación con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete de temas como “Baile inolvidable”, “Nueva Yol”, “Mónaco”, entre muchas otras más.

Fue en una entrevista para el podcast argentino “Patria y Familia” en donde Cazzu decidió recordar un poco de su pasado, en donde la trapera argentina no solo era mucho más joven sino que aún no se convertía en mamá.

Y es que, antes de conocer al padre de su hija, Cazzu sostuvo un romance con Bad Bunny y es justamente en el podcast antes mencionado donde recordó un poco lo que vivió con el reggaetonero y recordó cómo fue que se conocieron y que hubo un boicot para que ella no compartiera el escenario con el conejo malo, sin embargo, fue él mismo quien llamó a Cazzu para que llegara al concierto y pudieran cantar el tema que habían grabado meses antes juntos.

“No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito…empecé a ver que todos estaban ahí y la única que no estaba era Julieta…cuestión que estaba caminando por la calle y…nos enteramos que a ellos les habían dicho que yo no estaba y de repente me llama alguien y me dice: ‘baby en dónde tú estás’...entonces llegué dos canciones antes de la canción…ahí lo conocí a Bad”