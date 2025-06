Sabrina Carpenter anuncia "Man’s Best Friend", su nuevo disco que ya está causando críticas por su polémica portada

Sabrina Carpenter, una de las voces más prominentes del pop contemporáneo, encendió la conversación en redes tras anunciar su nuevo álbum "Man’s Best Friend", que verá la luz el próximo 29 de agosto de 2025. Acompañado de un primer sencillo titulado "Manchild", disponible ya en plataformas digitales junto con un video musical de estética provocadora, este nuevo proyecto promete no sólo marcar un hito en su carrera artística, sino también agitar el avispero de la crítica social.

Carpenter, conocida por éxitos anteriores como "Please Please Please" y "Espresso", ha demostrado una evolución constante tanto en su estilo musical como en sus letras. Pero con "Man’s Best Friend" parece dar un salto audaz hacia lo político y lo personal, pues según letras filtradas y fragmentos publicados en redes sociales, el disco está profundamente influenciado por experiencias propias y colectivas de mujeres jóvenes frente a dinámicas de poder en las relaciones.

Temas como el gaslighting, el love bombing, el abandono emocional y la banalización del consentimiento aparecerán de manera explícita o simbólica en las letras. Ahora bien, en cuestión de sonidos se espera que Carpenter apueste por una mezcla de synth-pop, hyperpop y dream pop, géneros con los que trabajó anteriormente y se pueden ver reflejados en el sencillo "Manchild".

La portada de "Man’s Best Friend", ¿crítica o cosificación de Sabrina Carpenter?

A pesar de que "Manchild" fue recibido con gran entusiasmo por las y los fans de Carpenter, quienes afirman que en el universo de la cantante ningún hombre se salva de ser aplastado por ella, el anuncio de "Man’s Best Friend" no ha estado exento de controversia.

La portada del álbum, en la que aparece Sabrina arrodillada mientras un hombre la sujeta del cabello, generó una oleada de críticas y debates en redes sociales. Usuarios de X (antes Twitter) e Instagram calificaron la imagen de "perturbadora" y "misógina", mientras que otras personas defendieron la intención artística detrás de la provocación visual, afirmando que se trata de una ironía típica de la cantante.

Cabe recordar que en el mundo que Sabrina construye, los hombres no son antagonistas dignos de temer. Son personajes secundarios desorientados, atrapados en sus propias narrativas de dominio. No mueren porque ella los ataque, sino porque simplemente no comprenden el guion ya que están tan ocupados creyéndose protagonistas que no notan que están siendo suavemente ridiculizados, envueltos en sintetizadores y vestuarios brillantes. Su derrota no es escandalosa, es elegante.

Y aquí está lo verdaderamente subversivo: Sabrina toma los códigos del pop (la imagen seductora, el video glamoroso, el estribillo pegajoso) y los arma como trampa. El espectador que solo ve provocación superficial se pierde el punto y quienes la acusan de que "se sexualiza para vender" confirma, sin darse cuenta, que no ha entendido nada.

Porque sí, Sabrina se muestra sensual, pero nunca desde la ingenuidad. De acuerdo con expertas, el nuevo trabajo de Sabrina Carpenter se suma a un creciente corpus de música pop que no teme confrontar la misoginia estructural; artistas como Billie Eilish, Halsey, Rosalía y Mitski han usado sus discos recientes como vehículos de denuncia. Carpenter no solo sigue esta tradición: la empuja un paso más allá al combinarlo con una estética visual incómoda que desafía al espectador.

"Manchild": una sátira afilada a la inmadurez masculina

Con "Manchild", Sabrina Carpenter lanza una crítica afilada y mordaz a la inmadurez emocional masculina, envuelta en un brillante synth pop. Lejos de victimizarse, la cantante se posiciona como narradora satírica de una experiencia compartida por muchas mujeres: relaciones con hombres que, aunque adultos, siguen actuando como adolescentes incapaces de asumir responsabilidad afectiva.

El videoclip refuerza esta crítica con imágenes donde los hombres son retratados como figuras torpes y narcisistas, mientras Sabrina conserva el control escénico y emocional. Como ya ha hecho en eras anteriores, la artista toma los estereotipos impuestos sobre las mujeres (la sensualidad, la vulnerabilidad, la sumisión) y los subvierte para exponer, con elegancia y humor, la fragilidad del ego masculino.

"Manchild" no solo ridiculiza a sus protagonistas, también educa y provoca, usando el sarcasmo como herramienta de empoderamiento. En el marco de su próximo álbum "Man’s Best Friend", esta canción no es un episodio aislado, sino parte de un proyecto conceptual que examina, con una visión femenina aguda, diversas formas de violencia simbólica y emocional en las relaciones. Carpenter no busca agradar, sino incomodar con estilo y con este sencillo demuestra que el pop, lejos de ser superficial, puede ser una plataforma poderosa para cuestionar normas sociales, señalar injusticias y tomar el control de la narrativa.