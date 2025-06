Rescatan a Sunny, perrito de 13 años que estuvo a punto de morir encerrado en un auto bajo el intenso calor

“Ayer rompí un vidrio… y salvé una vida. El perro jadeaba, sin fuerzas. El calor lo estaba matando. Un minuto más… y no estaría vivo. Vi su cuerpo ardiendo. Vi su mirada. Y no lo dudé. No fue por likes. No fue por fama. Lo hice porque su vida lo valía. ¡NO LO DEJES EN EL AUTO! Cancún está a 40°C. Un coche cerrado es una trampa mortal. Si tú no puedes respirar ahí dentro… él tampoco.”