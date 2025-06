Pepe Aguilar habla por primera vez de su nieta Aislinn Ángela, hija de Emiliano Aguilar, y por qué no la conoce

La polémica que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar por su relación ha sacado a la luz algunos de los grandes conflictos que existen en la famosa dinastía, como aquel por el que Pepe Aguilar no tiene contacto con hijo mayor, Emiliano. Los cantantes han estado distanciados durante varios años, tiempo durante el que recibieron en su familia a la pequeña Aislinn Ángela que ha sorprendido a los fanáticos por el impactante parecido que tiene con su famosa tía.

El intérprete de “Por mujeres como tú” tiene cuatro hijos, el primero de ellos es Emiliano Aguilar fruto de su relación con Carmen Treviño. Tras separarse le dio la bienvenida a su familia a su hijo Leonardo junto a su esposa, Aneliz Álvarez, con quien más tarde también tuvo a sus hijas Aneliz y Ángela. Pese a la cercanía que ha mostrado con los menores, no ocurre lo mismo con el mayor de ellos con quien existe una fuerte tensión por la que permanecen distanciados.

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre su única nieta

El productor habló por primera vez sobre su pequeña nieta, Aislinn Ángela, a quien no conoce debido a los conflictos que sostiene con su hijo Emiliano Aguilar. En entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy, el cantante se mostró firme ante la postura de que es su hijo quien no le dirige la palabra y este sería el motivo por el que aún no conoce a la pequeña de tan sólo tres años de edad.

“Ya me hicieron abuelo, ya me hizo abuelo mi hijo mayor, Emiliano. No conozco a la niña porque no me habla el güey”, afirmó el cantante sobre el motivo por el que no ha tenido un acercamiento con su única nieta.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre el distanciamiento con su padre?

Ante las críticas que ha recibido Pepe Aguilar por no apoyar la carrera de su hijo Emiliano en la música, fue el rapero quien dejó claro que no existen problemas entre ellos, pero que con el tiempo surgieron roces por los que se fue desgastando su relación. El año pasado el mayor de los Aguilar debutó en la industria y en su primer concierto estuvo acompañado de su madre, su novia y su hija, por lo que no evitó ser cuestionado sobre la menor en una entrevista.

"Todo bien, es que yo no, no quiero decir nada porque luego la raza lo mal interpreta. Yo sé que está ocupado y todo, pero no la he visto, no se la he llevado, no ha venido el tampoco, no sé, no la he llevado, él no ha venido, pero todo bien”, dijo Emiliano Aguilar sobre su hija y su padre.