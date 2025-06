Muere Ananda Lewis, querida conductora de MTV, a los 52 años

El mundo del espectáculo está de luto después de confirmarse la muerte de Ananda Lewis. La que fuera una de las conductoras referentes de la época dorada de MTV perdió la vida después de perder la batalla contra el cáncer de mama. Ananda había sido diagnosticada con esta enfermedad en el 2020, por lo que después de cinco años peleando contra el cáncer, perdió la vida el pasado 11 de junio. La noticia de su muerte se dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales por parte de su hermana.

Lakshmi Lewis, hermana de la querida conductora de MTV, fue la encargada de confirmar la lamentable noticia sobre la muerte de la ex VJ. En el mensaje confirmó su tristeza y dolor por tener que despedirse de su hermana a los 52 años de edad. Después del bonito mensaje de despedida de su hermana, MTV y muchos otros comenzaron a compartir los mensajes de despedida para una de las grandes referentes del canal.

Después del mensaje de Lakshmi Lewis, MTV compartió sus condolencias para la familia y seres queridos. El canal de música donde se volvió en una de las referentes más importantes confirmó de su legado a través de sus presentaciones y entrevistas. "Nos entristece el fallecimiento de la querida VJ de MTV, Ananda Lewis. A través de sus presentaciones y entrevistas, Ananda contribuyó a la formación de una generación de fanáticos de la música. Acompañamos en el sentimiento a su familia y seres queridos".

¿De qué murió Ananda Lewis?

Como ya se mencionó anteriormente, la ex VJ fue una diagnosticada con cáncer de mama en el 2020. El diagnostico indicaba que se encontraba en la etapa III. En el mensaje donde le informaba al mundo que había sido detectado cáncer en su cuerpo dejó claro que durante años se había negado a la posibilidad de hacerse una mamografía por miedo a la radiación, por lo que retrasó el diagnóstico y permitió que la enfermedad avanzara.

En el 2024 compartió que el cáncer había avanzado a una etapa IV. En aquella ocasión indicó que no se realizaría una mastectomía doble, ya que consideraba que su cuerpo era inteligente y quería eliminar las toxinas de forma natural. Posteriormente dejó claro que la prevención es la mejor cura para este tipo de enfermedades. En un ensayo dejó claro que no quería sufrir de forma innecesaria, por lo que cuando llegue el día de irse no quería arrepentirse de nada.

Ananda perdió la vida a los 52 años debido a un cáncer de mama (IG: imanandalewis)

¿Quién fue Ananda Lewis?

Ananda Lewis nació en Los Ángeles, California en 1973. La conductora de televisión tuvo una infancia que fue marcada por el divorcio de sus padres. Ananda y su hermana fueron criadas por su madre y su abuela en San Diego. Se dice que desde pequeña mostró su talento en el mundo del espectáculo, tanto en actividades artísticas y de comunicación. Estudió en la Universidad de Howard.

A nivel profesional comenzó su carrera como presentadora del programa 'Teen Summit' en BET. En el 2021 comenzó su carrera dentro de MTV donde lanzó su propio talk show. Este programa no tuvo el éxito que se esperaba, por lo que sólo duró una temporada, pero lo que si se dejó claro fue que marcó el rumbo de su carrera. A lo largo de su carrera participó en programas cómo: The Insider, While You Were Out y America's Top Dog, como algunos de los más destacados. Además de su gran legado dentro de MTV y MTV News.