Montserrat Oliver actualiza el estado de salud de Yolanda Andrade, revela que aún no volverá a la TV

La salud de la conductora de televisión, Yolanda Andrade, sigue generando distintas reacciones entre las figuras del espectáculo. Ahora su compañera y amiga, Montserrat Oliver, fue cuestionada sobre la actual condición de la titular de "Montse y Joe", quien lleva varios meses ausente.

En este sentido, Montserrat Oliver dijo que su compañera y amiga, Yolanda Andrade, se está mejorando de salud. Detalló que se mantienen en constante comunicación y ha tonado una gran mejoría en la condición de la titular de "Montse y Joe".

"Se está mejorando, me mando un video diciendo que le duele no estar aquí. Me hace feliz que se este recuperando", explicó.