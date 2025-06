Lanzan nueva versión de “Papa Soltero”, con Mauricio Ochmann y El Pocholo, ¿dónde y cuándo se estrena?

Fue en el año de 1987, cuando salió a la luz la serie “Papá Soltero” protagonizada por el rockero César Costa junto a él actuaron Edith Márquez, Luis Mario Quiroz, Gerardo Quiroz, “El pocholo”, entre otros más, pese a que fue todo un éxito, en 1994 salió del aire.

A más de 30 años de su fin, este 2025 llega una nueva versión de la exitosa serie, esta vez protagonizada por Mauricio Ochmann y para sorpresa de muchos, el actor José Luis Cordero, mejor conocido como “Pocholo” regresa cómo su mismo personaje de la serie de los 80’s.

En entrevista para el programa Hoy, Mauricio Ochmann quien es el protagonista de esta nueva versión, reveló detalles de “Papá Soltero”, serie que esta vez le toca protagonizar a él junto con Romina Poza, Ana Tena, Erick Velarde y David Aguilar, quienes serán los hijos de “César” en esta nueva adaptación.

“Es un proyecto muy divertido… pero, también es muy entrañable, tienes partes y toques muy sensibles de cada uno de los integrantes de la familia…Sí se toma la premisa de Papá Soltero de hace 35 años, pero, no son los mismo tiempos, quizás la situación familiar puede ser similar, pero, no había celulares, no había computadoras, no había redes sociales, no había muchas cosas que hoy están en los niños, adolescentes y en la familia”, dijo Mauricio Ochmann