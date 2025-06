La última foto publicada supuestamente por Adela Noriega y de la que dicen fue hecha con Inteligencia Artifical

Adela Noriega se convirtió en tendencia este jueves 12 de junio tras el rumor de su supuesta muerte. La actriz de 55 años ha estado lejos del foco público desde hace 17 años, luego de terminar de grabar la telenovela Fuego en la Sangre, y desde entonces ha habido mucho secretismo sobre la vida de la protagonista de Quinceañera.

En este sentido se reavivó la discusión en redes sobre la supuesta foto que compartió en Instagram donde deseó una feliz Navidad a sus seguidores quienes de inmediato le enviaron mensajes saludándola y reconociendo su trabajo en las telenovelas de Televisa. Sin embargo, hubo otros comentarios en los que cuestionaban si realmente era la actriz la que estaba detrás de la cueta e incluso si la foto compartida fue hecha con Inteligencia Artificial.

El 25 de diciembre de 2024 la cuenta de Instagram @adelanoriegamx, a nombre de la actriz, compartió una foto en donde se ve a la famosa alejada del ojo público desde hace casi dos décadas, posando frente a su árbol de Navidad y regalos. Para su look apostó por un traje de lentejuelas, un maquillaje natural y dejó ver un cabello cobrizo como el que lució antes de alejarse del espectáculo.

Esta postal y mensaje desataron debate en redes sociales. (Foto: IG @adelanoriegamx)

"Feliz Navidad les deseo en compañía de todos sus seres queridos, que pasen excelentes momentos y que estos se conviertan en maravillosos recuerdos. bendiciones", escribió supuestamente la actriz.

Aunque sus seguidores de inmediato le enviaron mensajes saludándola y reconociendo su trabajo en las telenovelas de Televisa, también desató el debate en redes sociales por quienes aseguran que sí es una foto de la actriz, mientras que otros argumentan que es una creación hecha con Inteligencia Artificial, o bien, una edición de los fans; sobre estos últimos, también se cree que la cuenta de @adelanoriegamx sería una fan account.

Cabe destacar que desde entonces la cuenta no ha compartido ninguna otra publicación, por lo que los fans siguen en incertidumbre sobre lo ocurrido con la actriz. Sin embargo, ahora que inició el rumor en TikTok de su supuesta muerte, la foto volvió a ser foco de atención.

En dicha cuenta los fans ya se preguntan si es oficial la muerte de la actriz. (Foto: IG @adelanoriegamx)

¿Adela Noriega murió?

Hasta ahora no se ha confirmado que la ex actriz Adela Noriega haya muerto y únicamente existe un video editado o hecho con Inteligencia Artificial en el que supuestamente el programa El Gordo y La Flaca dan la terrible noticia; sin embargo, en las emisiones recientes y posteos en redes del programa no hay datos que revelen que fueron ellos los que difundieron esta noticia. Por lo tanto, se mantiene como una fake news.

De acuerdo con los detalles que se narran en la supuesta nota, donde le dan créditos a Univisión, la famosa habría perdido la batalla contra el cáncer; el rumor afirma que fue el pasado miércoles 11 de junio cuando el ícono de las telenovelas habría fallecido.

¿Cuál fue la última novela de Adela Noriega?

El último protagónico que Adela Noriega tuvo en la televisión fue para la telenovela Fuego en la Sangre (2008), donde compartió pantalla con Jorge Salinas, Eduardo Yáñez, Guillermo García Cantú y Elizabeth Álvarez. Poco después de terminar con las grabaciones, la ex actriz desapareció del mundo del espectáculo, manteniendo una vida privada y de la que nada se sabe.

La última vez que se vio a la famosa de hoy 55 años, fue en julio de 2009 cuando paparazzis filtraron una foto de la actriz caminando por las calles de Beverly Hills; cabe destacar que esta imagen se ha revivido constantemente, asegurando que es reciente, aunque sigue siendo la misma que se dio a conocer hace 16 años.