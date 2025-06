Joven asegura que Christian Nodal le dedicó una canción y la coqueteó antes de salir con Belinda

En el último tiempo Christian Nodal se encuentra constantemente en el ojo de la crítica y parece que todo lo que hace está bajo escrutinio público. Ahora se le ha sumado una nueva polémica por una canción.

Lo que ocurre es que una joven llamada Ivana manifestó que Nodal le dedicó una canción inédita antes de su relación con Belinda. La melodía fue escrita y cantada de manera exclusiva.

La canción que le dedicó Nodal a una joven

En las redes sociales la joven manifestó “Storytime de cuando Nodal me escribió una canción y me cambió por Belinda. Esto fue en pandemia, no estaba con ‘la Venenito’... (...) Todo empezó en pandemia y yo le mandé mensaje (...) Ese día yo había soñado con Christian y me enamoraba del vato y le mandé mensaje porque siempre que le mandas mensaje a un famoso no te va a contestar”.

Nodal parece ir rompiendo corazones en el camino.

Fuente; Archivo

A esto Ivana agregó que por un tiempo habrían intercambiado mensajes. Todo habría comenzado cuando ella le mandó un mensaje contándole un sueño y Nodal no tardó en responder por lo que posteriormente fueron tomando confianza.

“Lo vio, me contesta (...) empezamos a cotorrear de compas, duramos un ratillo tranqui. Como al mes ya empezó coqueto y cool, no me quejaba en ese momento. Nos llevábamos muy chido y agarramos bastante confianza y empezó a contarme muchas cosas personales de su vida, de su familia, su carrera”, explicó.

La polémica radica en que según la joven, le había mandado una pista musical en inglés y Nodal la rescribió en español pero también le devolvió un audio interpretando la pista en español.

“Yo le mandé una rola que escribí pero en inglés. El mismo día me manda ‘mi versión de tu canción en español’. Les voy a poner el último mensaje que me mandó y que me ghostea. Desapareció”, comentó.

Siguiendo con las declaraciones de la joven, el cantante le hizo una serie de reclamos porque según él se habrían revelado cosas privadas a la mamá de una de sus ex novias.

De esta manera ni Nodal un su equipo se han manifestado al respecto de la historia que reveló la joven.

SIGUE LEYENDO

Ángela Aguilar se posiciona en favor de los migrantes en Estados Unidos con poderoso mensaje: "El pueblo salva al pueblo"

Christian Nodal y Alfredo Olivas estrenan el video de “Se vienen días tristes”, el tema para llorar en días lluviosos