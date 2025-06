Frida Sofía la gran ausente del funeral de su abuelo Cayetano Moctezuma, ¿Por qué no fue?

El pasado 28 de noviembre de 2025, Frida Sofía y la familia Pinal se vistieron de luto con el fallecimiento de Doña Silvia Pinal, a siete meses de esta lamentable situación, la hija de Alejandra Guzmán, nuevamente recibe un duro golpe, pues, su abuelo paterno el señor Cayetano Moctezuma falleció.

Debido a lo anterior es que, la joven cantante utilizó su redes sociales para reaccionar al fallecimiento de su abuelo, por lo que compartió una fotografía en la que aparece a lado del señor Cayetano cuando ella era apenas una bebé. Al último adiós del empresario, se esperaba la presencia de Frida Sofía, pero no fue así.

Frida Sofía no asistió al funeral de su abuelo

Familiares, empleados y amigos del empresario restaurantero Cayetano Moctezuma asistieron a una famosa funeraria en la Ciudad de México para darle el último adiós. Las cámaras de diversos medios estuvieron al pendientes de la posible llegada de Frida Sofía al recinto funerario, pero eso nunca sucedió.

Al igual que con su abuela, Doña Silvia Pinal, la joven cantante y empresaria no asistió al funeral de su abuelo Don Cayetano Moctezuma, por lo que los medios de comunicación se acercaron al Pablo Moctezuma para cuestionar las razones por las que Frida no estaba con él en ese momento y el empresario reveló los motivos por los que su hija mayor no asistió a darle el último adiós a su abuelo.

Así despidió a su abuelo en redes sociales.

Foto: IG @ifridag

¿Por qué Frida Sofía no estuvo en el funeral de su abuelo Cayetano Moctezuma?

De acuerdo con el mismo Pablo Moctezuma, quien se encontraba evidentemente desgastado y triste tras la partida de su padre, el empresario se tomó unos minutos para conversar con los medios de comunicación a quienes les pidió respeto, espacio y aseguró que más adelante platicar abiertamente de la situación, pero, por el momento se encontraba indispuesto.

Pese a la petición del empresario, Moctezuma reveló que las razones por las que su hija Frida Sofía no estuvo con él y el resto de su familia esos días complicados es debido a los diversos compromisos de trabajo que la joven tiene.