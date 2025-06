Estrella de K-Pop fue rechazada por múltiples agencias y sufrió la bancarrota de sus padres antes de alcanzar la fama

La cantante y actriz surcoreana IU, cuyo nombre real es Lee Ji Eun, se ha convertido en una de las solistas de K-Pop más exitosas y respetadas de Corea del Sur. Actualmente es conocida como la "novia de la nación" ya que es sumamente elogiada por su belleza, su poderosa voz y su talento al actuar.

Sin embargo, la vida de IU no siempre ha sido como la conocemos hoy en día, pues a diferencia de otras estrellas K-Pop, ella tuvo que lidiar con múltiples rechazos de agencias de entretenimiento. A su vez, luchó por cumplir su sueño de ser cantante pese a que su familia no tenía los recursos económicos.

Por si fuera poco, IU logró debutar como solista K-Pop a la corta edad de 15 años tras 10 meses de entrenamiento, algo que rara vez se ha visto en la industria, ya que son pocos los que triunfan en solitario con tan poca preparación. Además, se ha mantenido vigente desde 2008 hasta ahora.

IU debuto cuando tenía solamente 15 años. (Créditos: Facebook / IU)

¿Quién es IU? ¿Cómo saltó a la fama?

IU nació el 16 de mayo de 1993 en Songjeong-dong, Seúl, Corea del Sur. Desde pequeña, mostró un enorme interés por ser una artista, así que comenzó a tomar clases de actuación y canto cuando estudiaba la escuela primaria. Sin embargo, su infancia no fue sencilla, pues, tras el fracaso de un negocio de su padre, la familia enfrentó una crisis económica, lo que la llevó a ella y a su hermano menor a mudarse con su abuela.

Durante aquel tiempo, IU y su hermano vivieron en condiciones de extrema pobreza, pues compartían una habitación con su abuela y dos primas, a quienes actualmente considera como hermanas. Además, mantenía poco contacto con sus padres, quienes estaban trabajando para estabilizar la economía familiar.

Pese a su complicada infancia, IU nunca se dio por vencida. (Créditos: Facebook / IU)

Pese a la difícil situación, IU nunca se dio por vencida, pues acudió a unas 20 audiciones donde fue rechazada en todas y, peor aún, estafada por compañías falsas que se aprovecharon de sus sueños. Tras múltiples rechazos, en 2007, firmó con LOEN Entertainment (ahora Kakao Entertainment) después de entrenar brevemente con Good Entertainment, una agencia que quebró por problemas financieros.

El éxito de IU

IU debutó como solista el 18 de septiembre de 2008, a los 15 años, con su primer mini álbum "Lost and Found", presentando el sencillo "Lost Child" en el programa de música M! Countdown. A diferencia de muchos idols de K-Pop que entrenan durante años, ella solo tuvo 10 meses de preparación, lo que era inusual para la época. Aunque su debut le valió el premio "Rookie of the Month" en noviembre de 2008, no fue un éxito comercial, y ella misma lo describió como un fracaso.

Su popularidad comenzó a crecer en 2009 con los mini álbumes "Growing Up" y "IU...IM", que incluían canciones como "Boo" y "Marshmallow". Sin embargo, fue en 2010 con el lanzamiento de "Good Day", de su mini álbum "Real", cuando alcanzó el estrellato nacional, pues estuvo cinco semanas en el número 1 de la Gaon Digital Chart y fue nombrada por Billboard como la mejor canción de K-Pop de la década de 2010.