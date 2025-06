"Entré con mis dos bebés y salí con las manos vacías": atleta de Exatlón sufre la pérdida de sus hijas

La mañana de este jueves 12 de junio la atleta, Brenda Castro, exparticipante de "Exatlón Estados Unidos", apareció en tendencia en redes sociales después de que compartiera un desgarrador mensaje anunciando que perdió a los dos bebés que estaba esperando.

Ante sus más de 241 mil seguidores en Instagram, la también modelo fitness escribió un mensaje informando los complicados momentos que está pasando junto a su familia. Inmediatamente recibió el apoyo de varios de sus fans y otros exparticipantes del reality show.

La atleta escribió un mensaje en redes sociales. Foto: Instagram/@Exatlón US

Atleta de Exatlón pierde a sus dos bebés

La tarde del miércoles 11 de junio, Brenda Castro, exparticipante de una de las temporadas de "Exatlón Estados Unidos", subió varias fotografías desde un hospital. Desafortunadamente la atleta confirmó que perdió a las dos bebés que estaba esperando.

"Tengo el corazón hecho pedazos, volver a escuchar que no hay latido, es la peor frase de mi vida. El día de ayer me realizaron un cesárea, entré a quirófano, con mis dos bebés y salí con mis manos vacías, y mi alma rota", escribió.

En el texto la modelo fitness dijo que los doctores les dieron la oportunidad de ver y despedirse de sus bebés. La atleta aseguró que estaba muy dolida por este momento, pero por ahora no brindaría más detalles ya que no se encontraba lista.



En cuanto a las causas, Brenda Castro dijo que un tema genético ocasionó una falla en el corazón de Victoria y después Emilia (los nombres que llevarían sus bebés) se vio afectada. La exparticipante de Exatlón agradeció el apoyo que les brindando en este complicado momento que están viviendo.



Finalmente, Brenda Castro dijo que está seguro que se reencontrará con sus cuatro "angelitos". Externó a sus seguidores que no le preguntan cómo se encuentra ya que es un momento muy complicado. Sus compañeros le brindando su apoyo en este complicado momento.