Doña Rosa, mamá de Jenni Rivera, está delicada de salud y le pusieron un marcapasos de emergencia

Doña Rosa Saavedra, madre de los cantantes Lupillo Rivera y Jenni Rivera compartió una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial en Facebook en la que informó a sus seguidores sobre los pormenores de su salud, ya que estuvo 15 días hospitalizada y agregó que le tuvieron que poner un marcapasos en el corazón.

Junto a sus hijos Rosie Rivera y Pedro Rivera, Doña Rosa explicó lo que pasó durante estos días que estuvo bajo los cuidados médicos, también dio a conocer que por el momento estará ausente de los videos y el contenido que hace para redes sociales, ya que cabe destacar ella tiene un canal en donde se dedica a cocinar y platicar con el público.

En la grabación desde su cocina en donde realiza los videos que comparte con las preparaciones de platillos, Doña Rosa Rivera esta vez empezó con la voz cortada y no con la alegría de siempre, además agradeció el estar presente para explicar su ausencia y mencionar lo que sucede con su salud.

“Le doy gracias a Dios porque pude estar aquí hoy, quizá ya era tiempo que yo dejara de estar en la cocina y yo no quería hacer caso, me sentía débil, ya cuando terminaba de hacer una receta o el día que filmaba me quedaba acostada, bien cansada y eso no era normal en mí, porque yo soy la fuerte”, explicó Doña Rosa sobre su situación de salud.