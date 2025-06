Celebra el Día del Padre con música en vivo y actividades GRATIS en la convención de Kiss en la CDMX

Este domingo 15 de junio se celebrará el Día del Padre, y si aún no has encontrado la manera perfecta para sorprender a papá en su fecha especial, te recomendamos festejarlo de manera adelantada invitándolo a la convención de Kiss que se llevará a cabo en el Centro Cultural Futurama en la CDMX.

Se trata de un evento imperdible para todos los fanáticos de la agrupación de rock conformada por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley, en donde la banda Parker Blue ofrecerá un concierto tributo con un repertorio conformado por sus mejores éxitos como "I Was Made For Lovin' You" y "Rock and Roll All Nite".

La convención de Kiss en el Centro Cultural Futurama ubicado a tan solo unos pasos del metro Lindavista, se realizará el próximo sábado 14 de junio a partir de las 12:00 horas. La entrada será totalmente gratuita para el público en general de todas las edades, siendo el plan ideal para asistir en familia y pasar una tarde llena de rock.

La banda Parker Blue ofrecerá un concierto tributo a Kiss

Foto: Archivo

Programación de la convención de Kiss en el Centro Cultural Futurama

Además de la música en vivo de la mano de Parker Blue, los asistentes a la convención de Kiss podrán disfrutar de la proyección de la película "Detroit Rock City" en la Sala de Cine 1 del Centro Cultural Futurama, en la que al finalizar se dará una conferencia especial. Más tarde se llevará a cabo un show especial dedicado a la emblemática agrupación.

De igual forma, se contará con la presencia de invitados especiales como Jesús Morales, creador de la revista "Simon Simonazo" y "Chiss", así como de Beto Martinez mejor conocido como "El señor Kiss".

Proyección de la película "Detroit Rock City": 12:00 horas, Sala de Cine 1

Conferencia: horario por confirmar, Sala de Cine 1

Banda Parker Blue: 15:00 horas

Show Kiss Alive Experience: 16:00 horas