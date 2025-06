J Balvin habría intentado conquistar a Bárbara de Regil y ella lo rechazó con cruel mensaje

Bárbara de Regil posee una gran trayectoria en la industria y se ha caracterizado por su impactante atractivo físico resultado de una estricta rutina de ejercicio, algo que habría dejando impresionado a J Balvin que supuestamente cayó rendido ante sus encantos. Sin embargo, una vez más la polémica es parte de las novedades sobre la actriz, pues sería su respuesta lo que deja en shock a los fanáticos de ambos por lo cruel de su mensaje.

El cantante colombiano tiene una sólida relación con la modelo Valentina Ferrer desde 2018, juntos le dieron la bienvenida a su pequeño hijo, Río, en 2021. Por otra parte, la protagonista de “Rosario Tijeras” está casada con el abogado Fernando Schoenwald desde hace casi 10 años y aunque mantienen los detalles de su matrimonio alejados de redes sociales no dudan en gritar su amor a través de románticas postales.

La actriz mexicana posee una impactante belleza y talento, algo que dejaría en shock al intérprete de “Mi gente” durante una entrega de premios. Así lo reveló el periodista Javier Ceriani en el reciente capítulo de su programa de YouTube, en donde indicó que tras compartir escenario en el evento el cantante de reguetón habría intentado contactar a De Regil a través de sus redes sociales, aunque sin el resultado que esperaba.

Y es que, de acuerdo con el también conductor, J Balvin se percató que Bárbara de Regil es casada al ver sus fotos en redes sociales y de inmediato intento corregir su error pidiendo disculpas por coquetearle. Sin embargo, la influencer fitness no lo tomaría de la misma manera y lanzaría un cruel mensaje insultado al artista colombiano.

“Lo rechazó y le dijo: ‘Por más que esté casada no voy a meterme contigo que eres feo, que no me gustas, que eres horrible’. Bárbara de Regil se sacó de onda con J Balvin impresionante, las cosas que nos venimos a enterar a estas alturas del partido”, dijo Ceriani sobre el supuesto coqueteo de J Balvin.