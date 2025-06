Alejandra Capetillo sufre un aterrador trastorno que le hace "ver cosas que no son reales"

Después de disfrutar una romántica luna de miel junto a su esposo Nader Shoueiry, la modelo mexicana Alejandra Capetillo regresó a España para retomar sus actividades cotidianas. La joven, hija de las celebridades mexicanas Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, rápidamente retomó sus compromisos profesionales, viajando a la isla de Mallorca para participar en un evento de moda organizado por una reconocida marca europea.

Sin embargo, el viaje de trabajo se convirtió en una anécdota bastante vergozosa cuando Capetillo le pegó un gran susto a su amiga y compañera de cuarto, pues durante una de las noches que pasó en dicho lugar vivió un fuerte episodio de sonambulismo, condición que acompañó su vida desde que era una niña y aunque parecía que este trastorno había quedado atrás, se volvió a manifestar con tanta intensidad que incluso creó pánico en su amiga.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la influencer narró esta experiencia, explicando que el sonambulismo solo se manifiesta cuando está con personas en quienes confía plenamente, y que durante esos episodios experimenta alucinaciones visuales que la confunden, una característica que algunas investigaciones médicas confirman.

A través de sus historias de Instagram, Alejandra Capetillo decidió sincerarse con sus seguidores y relatar lo sucedido. Una de las declaraciones más inquietantes de Alejandra fue su referencia a alucinaciones nocturnas, en las que asegura ver hormigas, arañas o incluso personas dentro de la habitación.

Tengo un problema de sonambulismo fuerte, potente, lo sabe toda la gente cercana a mí [...] De chiquita era de las que me levantaba gritando o abría puertas; siempre me persiguió este tema. Entre más crecí, menos me pasaba tan frecuentemente [...] Estoy como despierta y dormida, o sea, mi cerebro está entre dormido y despierto. Yo sí veo el cuarto, veo en donde estoy durmiendo, pero veo cosas que no son reales; veo hormigas, veo arañas, a veces veo personas, declaró Alejandra Capetillo.