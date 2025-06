Ya es la más vista, la serie coreana que ya es viral en Netflix, la puedes ver en un solo día

Los estrenos de verano ya comenzaron y Netflix ya lanzó nuevas series para la mitad de año. Una de sus novedades es un drama coreano, protagonizado por So Ji Sub, que ya es uno de los más vistos en México en lo que va del mes y que cuenta con tan solo siete episodios.

Junio pinta como una gran temporada para las plataformas de streaming, por ejemplo, el próximo viernes 27 se estrenará a nivel mundial la tercera y última temporada de "Squid Game". Es uno de los lanzamientos más esperados y es que Netflix ya se ha posicionado como uno de los sitios favoritos para ver series coreanas.

Aunque el fenómeno de los K-Dramas llegó a México hace más de una década, en los últimos años se ha popularizado entre el público en general, quienes sin ser fans han disfrutado de miles de historias hechas en Corea, incluso varios actores coreanos han visitado la capital del país y ciudades como Monterrey o Guadalajara para conocer a sus fans.

Entre los últimos estrenos de doramas de Netflix en lo que va del año, destacan series como "Si la vida te da mandarinas", "Héroe de la clase escolar", y el más reciente "Sin piedad para nadie".

¿De qué trata "Sin piedad para nadie"? El K-Drama que arrasa en Netflix

A menos de una semana de su estreno, esta serie coreana ya es uno a de las más vistas en Netflix en tan solo cuatro días. Actualmente, se encuentra dentro del top 10 de México y es protagonizada por So Ji Sub, un veterano de los K-Dramas y conocido por "Oh my venus" y "Maestro del sol".

El drama "Sin piedad para nadie" ya es uno de los mejores calificados del mes, la trama sigue la vida de un hombre que se gana la vida como distribuidor de bebidas. En su pasado, fue un conocido pandillero que decidió dejar la vida criminal hace años, incluso se cortó el tendón de Aquiles de manera simbólica.

Sin embargo, se verá obligado a regresar al bajo mundo en las calles de Corea luego de que su hermano aparece muerto y no descansará hasta cobrar venganza. La serie tiene solo siete episodios con una duración de poco más de media hora, por lo que podrás terminarla en tan solo un día.