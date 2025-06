Vuelven a volar los dragones con el live action de "Cómo entrenar a tu dragón"

La cinta Cómo entrenar a tu dragón, llega a las pantallas en su versión live action, con Gerard Butler, quien tras hacer la voz de Estoico, ahora regresa interpretando ese mismo papel.

“Me encantó ser la voz, pero siempre me gusta la idea de poder ser un poco más, aunque hay un mayor desafío en eso, en cómo retratar a un ser humano tan épico, y guerrero, pero también darle más color, entrar en este mundo y llevar al público a un increíble espectro visual con un viaje emocional en la acción real”, dijo el actor en entrevista.

Sobre la reacción de los fans que hicieron de la versión animada un clásico, comentó, “siempre que haces una película te preocupas, porque quieres que sea buena y definitivamente aprecio eso. Había una cierta presión porque la gente decía, estás pasando a la acción real desde el anime.

Y agregó, “pero es genial que les guste tanto el original y eso nos presiona a nosotros como cineastas y actores para llevarlo a otro nivel en la producción, en el diseño especial, en los efectos especiales, las interpretaciones, el vestuario y en la música”

Sobre el vestuarios que llevó en la historia, aseguró que fue todo un reto, "todo el disfraz fue intenso, era muy pesado, pesaba como 90 libras, el casco me oprimía el cuello, mis cuernos, siempre chocaba con la gente y tenía que llevarlo durante muchas horas todos los días. Y no sólo llevarlo, sino luchar, y subir y bajar escaleras o simplemente estar de pie durante mucho tiempo. Pero también me ayudó a sentirme como si tuviera ese poder de mando que él tiene”.

Y detalló, “creo que eso lo hace aún más desgarrador, porque también hay tristeza, contradicción y lucha en Estoico, no son sólo los grandes momentos de diversión de esta película, se examina más, especialmente con el mismo Hipo, esos momentos son desgarradores y, al final, reconfortantes".

La cinta dirigida por Dean DeBlois, llega este jueves a la pantalla grande, el creador compartió el reto más grande que tuvo al hacer el live action, “creo que el mayor reto fue dar vida a los dragones de una manera creíble, pero también conservando la personalidad que proviene de la animación. Queríamos asegurarnos de que nuestros dragones no sólo parecieran totalmente convincentes, sino que tuvieran mucha individualidad, calidez y personalidad”.

“Desde el primer día me preocupó la reacción de los fans, porque Cómo entrenar a tu dragón, toda la trilogía, es muy querida por un grupo numeroso de personas que no quieren que se altere. Y me preguntaba, ¿cómo podemos hacer algo que no intente reemplazar a la película de animación, pero que valga la pena y aporte algo nuevo no sólo a los fans nostálgicos, sino también a toda una nueva generación?".

Sobre su relación con los dragones compartió, “he tenido varios perros en mi vida y el vínculo humano-animal es tan poderoso que creo que de niño soñaba con tener, ya sabes, un animal grande, una bestia o un extraterrestre o algo así como mi amigo, que me hiciera sentir menos ordinario”.

Mason Thames y Nico Parker, los protagonistas juveniles de la historia compartieron que ya perdieron la cuenta de las veces que han visto las películas animadas, que hasta los diálogos se saben y que cuando llegaron al proyecto no podían decir que no.

Por su parte Nick Frost, quien da vida a Bocón, habló sobre su participación en la cinta, “cuando conocí a Dean, el director, por primera vez, fue encantador, a menudo mis decisiones se basan en lo que siento por la persona, no necesariamente en el proyecto, porque creo que esa relación inicial o esa sensación entre las personas es lo que me atrae de los trabajos”.

Frost aseguró que su personaje ofrece un mensaje muy conmovedor, “creo en general que deja claro que tienes que ser tú mismo, honesto. Me encanta eso de que Bocón quiere que la gente sea feliz, probablemente sea un buen mensaje para que seas tú mismo e intentes ser feliz y para que te hagas feliz a ti mismo, no a los demás.

Dean DeBlois. El cineasta canadiense es conocido por haber escrito y dirigido las películas animadas nominadas al Oscar Lilo y Stitch para Walt Disney (con Chris Sanders) y la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón, versión animada.

La primera película animada se estrenó a nivel mundial en 2010.

La segunda parte se estrenó en Estados Unidos el 13 de junio de 2014.

La entrega tres llegó en 2019 también de la mano de Dean DeBlois.

La primera película de la saga fue nominada a dos premios Oscar.

En la segunda pusieron sus voces Cate Blanchett y Kristen Wiig.

La última entrega obtuvo una nueva nominación al premio de la Academia.

Está basada en la serie de libros de la británica Cressida Cowell.

“Las dos versiones son diferentes, me encanta la animación, especialmente la primera, es una de mis películas favoritas, creo que es maravillosa y conmovedora”. Gerard Butler

