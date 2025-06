En la televisión mexicana existen muchas producciones que pasaron a la historia por su irreverencia, pero ninguno ha podido igualar el éxito de "La Hora Pico". Este emblemático programa transmitía sketchs cómicos para una audiencia mayormente adulta y entre los integrantes más memorables se encontraba Adrián Uribe y Reynaldo Rossano (mejor conocido como "El Papirrín"), quienes gozaban de gran popularidad por sus personajes y química en escena.

Sin embargo, hubo una ocasión en donde las risas se convirtieron en sufrimiento físico cuando una broma hecha por Uribe terminó mandando a El Papirrín hasta el hospital. La anécdota fue compartida por el propio comediante en el podcast "La Taquilla", conducido por René Franco y aunque ahora puede reírse de ello, en su momento resultó en una complicación que le costó la salud de uno de sus testículos.

Rossano explicó que durante un juego entre los comediantes, Uribe realizó un golpe en sus partes íntimas con tanta fuerza que le ocasionó una lesión grave, afectando su salud de manera irreversible. Debido a la gravedad del accidente, El Papirrín tuvo que ser trasladado al hospital, donde uno de sus testículos le fue retirado debido a que su compañaero lo "rompió".

Ahora sí que su amistad me costó un "huevo". Estábamos jugando, estábamos jugando campanas con Lorena y llegó Adrián y me hizo así y apreté y me apretó y se rompió, declaró Reynaldo Rossano.