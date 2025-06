Poncho de Nigris dispuesto a reconciliarse con su mamá a cambio de una disculpa pública

Luego de una intensa batalla de declaraciones y meses distanciados, Poncho de Nigris parece estar dispuesto a reconciliarse con su mamá bajo la condición de que se disculpe públicamente. Leticia Guajardo se dijo dispuesta a todo por reencontrarse tanto con su hijo como sus nietos, pues aseguró “no poder estar” sin ellos y también desea terminar todo conflicto con Marcela Mistral, a quien culpó de estar separando a su familia.

Madre e hijo se sumergieron en un fuerte conflicto mediático durante el que, incluso, Leticia Guajardo arremetió contra la esposa del influencer, Marcela Mistral, incrementando la molestia y fracturando aún más la relación familiar. A unos meses de lo ocurrido, parece que ambos están dispuestos a llegar a un acuerdo para convivir nuevamente y dejar de lado la polémica llena de acusaciones que los ha rodeado por años.

En entrevista para el programa "Gente regia", Leticia Guajardo reveló que tuvo contacto con Poncho de Nigris el pasado fin de semana logrando llegar a un acuerdo para terminar con los problemas que existen entre ellos y reconciliarse. Aunque el también empresario no ha dado declaraciones al respecto, su mamá indicó que a cambio de su reencuentro él habría pedido que se disculpara públicamente.

“Ya pasó mucho tiempo y es hora de sana asperezas. No es justo que estemos separados, Poncho y yo siempre estamos muy unidos, muy pegados y no es justo, yo querido ya a toda la familia unida y mis nietos también, los extraño mucho (…) Sinceramente lo hago también por mí porque ya no puedo estar sin él, es mi hijo y lo extraño mucho, nos levamos muy bien, nos contamos todo, yo lo extraño demasiado y a mis nietos más”, dijo Leticia Guajardo.

Aunque no es la primera vez que enfrentan conflictos, en esta ocasión todo comenzó por las declaraciones de Leticia Guajardo en las que reveló el distanciamiento que existía entre Poncho de Nigris y su hija mayor, Ivanna, luego de que el creador de contenido se negara a pagar por su fiesta de XV años.

Esto dio pie a una fuerte pelea mediática ante la que De Nigris se dijo harto y no dudó en defender a su esposa, Marcela Mistral, por lo que tomó la decisión de distanciarse de su mamá. El exparticipante de "La Casa de los Famosos México" puntualizó en que seguiría apoyando a sus padres económicamente, pero se alejaría de Guajardo debido al daño que le había hecho.

“Yo ya me rindo, me rendí y ya me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional (…) Ya no quiero más daño, quiero liberarme, voy a dejar de ver a mí mamá por un tiempo, le voy a seguir dando dinero a mi papá, para mantenerlo, pero yo ya no me voy a acercar y eso me dio una tranquilidad y una paz...”, dijo De Nigris en un encuentro con los medios en marzo pasado.