Natti Natasha anuncia su segundo embarazo con video sobre cambios en su gira

Natti Natasha sorprendió a sus fanáticos al anunciar este miércoles 11 de junio que está embarazada de su segundo bebé. A través de sus redes sociales, la cantante dominicana compartió un video en el que muestra por primera vez su "baby bump" durante una sesión de fotos que sería parte de su gira 2025, algo sobre que también hizo importante anuncio dejando claro que este año se enfocará en su familia.

Hace tan sólo unos días la intérprete de “Sin pijama” compartió una serie de fotografías con las que despertó sospechas del embarazo, pues algunos fans notaron su pancita con algunos de sus looks. Aunque fue hasta este miércoles cuando lo confirmó y aprovechó para dar a conocer los cambios en su gira que estaba planeada para este año, dejando claro que se enfocará en la llegada del nuevo integrante de su familia.

En el clip compartido en sus redes sociales se observa la intensa organización por la que sería su gira 2025, pero durante la prueba de vestuario hace saber que ninguna prenda se ajusta a su figura por el crecimiento de su “baby bump” y confirma que se trata de un embarazo generando gran emoción en su vestuarista.

View this post on Instagram

"Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que… ¡confirmado! Tour 2026, pero con familia agrandada", dice la cantante señalando que su gira se pospondrá para 2026 una vez que dé a luz a su bebé.