La canción de Espinoza Paz que le dedicó a su papá y que te hará llorar el Día del padre

En vísperas del día del padre, celebración que se conmemora el próximo 15 de junio en México durante este 2025, los fanáticos de Espinoza Paz recordaron una canción que escribió el artista y que dedica a su padre Isidro Chávez, ya que es una de las piezas más especiales que tiene en su repertorio.

Las canciones escritas de Espinoza Paz son tan impredecibles que incluso hay piezas de hace años, que el público desconocía que son de su autoría, ya que el famoso tiene diversas maneras para escribir, algunas con un toque pícaro, otras que llegan y destrozan el corazón, sin dejar de lado aquellas con las que las personas se enamoran y que han sido grabadas por importantes estrellas.

Espinoza Paz es en la actualidad la estrella considerada por el público y sus colegas como el cantautor del pueblo, ya que no solo las canciones que hace para su proyecto musical como solista se han consolidado como grandes éxitos, sino también las que le graban otras estrellas, otros cantantes o agrupaciones.

Espinoza Paz escribió e interpreta el tema “Esta es pa’ mi viejo”, una canción con una dedicatoria especial para su padre Isidro Chávez, incluso hay un video en YouTube en donde se aprecia uno de los eventos del sinaloense, en el que estuvo invitado su papá, por lo que pudo escuchar en vivo el hermoso proyecto, aunque al cantarla se le corta la voz.

“Esta es pa’ mi viejo”, es una canción que forma parte del disco “Del rancho para el mundo, Espinoza Paz” y que fue lanzada el 10 de agosto del 2010, hace casi 15 años cuando la estrella apenas consolidaba su carrera como cantante y como compositor, por lo que es una de las más especiales en su vida artística.

El tema “Esta es pa’ mi viejo”, de Espinoza Paz tiene un significado muy especial tanto como para sus fanáticos, así como para el artista, ya que es una descripción sincera de la figura paterna del intérprete de música regional mexicana, en cada uno de los párrafos y estrofas menciona como es Isidro Chávez respecto a su carácter, gustos y todo lo que ha hecho para sacar adelante a su familia

Esta es pa' mi viejo

Es muy buena gente, pero si se enoja, para qué les cuento

Me quito el sombrero, orgullosamente presumo a mi padre

Ay cuanto lo quiero

Esta es pa' mi viejo

Hombre generoso, por algo mi madre lo eligió de esposo

Ejemplo viviente, y aunque no lo dice

Si me ve cantando, yo sé lo que siente

Y aunque es reservado

Sé muy bien que quiere, regresarse al rancho

Yo sé lo he notado

Esta es pa' mi viejo

Hombre generoso, por algo mi madre lo eligió de esposo

Ejemplo viviente, y aunque no lo dice

Si me ve cantando, yo sé lo que siente

Y aunque es reservado

Sé muy bien que quiere, regresarse al rancho

Yo sé lo he notado