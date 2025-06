Javier Ceriani es llevado ante Inmigración y Aduanas: "la libertad de expresión está en juego" | VIDEO

Javier Ceriani, periodista de espectáculos en Estados Unidos, dio a conocer en su más reciente programa por YouTube que debe enfrentar a una institución como inmigración y aduanas, todo porque ha sido presuntamente perseguido por un agente, quien también es el esposo de la cantante Ana Bárbara.

De acuerdo con Javier Ceriani, tuvo que cambiarse casa, huyendo de un hombre que trabaja en Inmigración, pues fue perseguido utilizando los recursos de la institución. Aseguró que por el momento tiene miedo porque hay gente que trató de ridiculizarlo y humillarlo, a pesar de que él es un ciudadano estadounidense desde hace más de 20 años.

"Quiero hacer un alto para explicar a mi público, porque yo soy un tipo sincero, honesto, transparente. Mañana voy a tener que, en medio del conflicto en Los Ángeles, me tengo que enfrentar a las 8 de la mañana con el Esposo de Ana Bárbara, quien trabaja en inmigración y aduana. Yo siendo norteamericano y un periodista serio con muchos premios por defender causas, libertades o derechos humanos del país en las comunidades latinas, me tenga que enfrentar al esposo de una cantante. Yo ya fui molestado por un agente de inmigración y aduanas, tengo 25 años de ser ciudadano americano, me tuve que mudar de casa y de estudio porque el marido de Ana Bárbara, con sus contactos, con la información de la agencia, agarró mi dirección, llegó hasta mi puerta, confabulado por youtubers, quienes me filmaron y quisieron ridiculizarme y humillarme" Noticias Relacionadas Christian Nodal y Alfredo Olivas estrenan el video de “Se vienen días tristes”, el tema para llorar en días lluviosos

Aleks Syntek estuvo a punto de ser golpeado por Alejandra Guzmán y se salvó confesándole su amor

Ceriani aseguró que la libertad de expresión está en juego. YouTube

Javier Ceriani irá a la corte de Inmigración

Agregó que será a las 8:00 de la mañana cuando debe estar en la corte de la Ciudad de Los Ángeles, por lo que llamó a todos sus fanáticos a presentarse en la zona con el objetivo de apoyarlo y que se note el apoyo, así como el cariño que sienten por su trabajo, por su esfuerzo, por las cosas que hace por la tierra estadounidense.

"Cómo me voy a sentir seguro si hay un agente como el esposo de Ana Bárbara, cómo se van a sentir seguras las gentes de a pie. Yo empecé con los jornaleros, hacía teatro, pero también hacía historias que era ser jardinero por un día, basurero por un día, los jornaleros que levantan fresas. Cuando fui a México y volví, tuve miedo de que el marido de Ana Bárbara escriba algo, me reporte. Pasé por primera vez a mi país con miedo, por el esposo de Ana Bárbara. Estamos viviendo un mundo loco, no puedo creer que él siga trabajando ahí cuando estuvo preso. No puedo tenerle respeto a esa institución

Javier Ceriani dio a conocer que por el momento no tiene ninguna pena con ejercer su derecho a la libertad de expresión de hablar de quien quiera en el momento que mejor le parezca, a pesar de las intimidaciones que pueda haber en su contra. El periodista no dio más detalles del enfrentamiento que tendrá en Inmigración y Aduanas, solamente agregó que se trata de una "prueba de fuego para él".