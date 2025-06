Hospitalizan a Samo en medio de una gira con Camila: "Tuve una cirugía" | VIDEO

Samo preocupó a sus fans con un video donde confirmó que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el pasado 10 de junio. El cantante no dio detalles de qué fue lo que le ocurrió, pero le dejó un mensaje a todos sus fans sobre la importancia de mantenerse checados, ya que uno nunca sabe cuando se puede enfermar y no tener síntomas. El video también sirvió para tranquilizar a los fans, ya que se mostró bien físicamente, solo debe guardar reposo unos días antes de volver a los conciertos.

En el video, Samo dejó claro que había sido intervenido en la recta final de la gira de Camila por Estados Unidos. En el clip no dio detalles de qué fue lo que le ocurrió, pero sí dejó claro que es de suma importancia estar en constantes chequeos médicos para prevenir cualquier enfermedad o tratarla a tiempo. La idea es prevenir el terminar en un quirófano como le ocurrió el pasado 10 de junio y previo a que viajen a Europa para continuar con la agenda que tiene programada durante su gira de Luz Tour.

"El día de ayer tuve una cirugía. Esas cosas me hacen reflexionar de lo mucho que uno se tiene que cuidar y sobre todo estarse chequeando regularmente con los médicos. Aunque no te sientas mal, el chequeo médico es importante porque no sabes en qué momento algo te esté pasando y no tengas síntomas", dijo el integrante de Camila.