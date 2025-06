Harvey Weinstein es declarado culpable por agresión sexual

Este 11 de junio de 2025, un jurado de un tribunal de Manhattan emitió un veredicto contra Harvey Weinstein, el ex magnate de 73 años fue declarado culpable de un cargo por agresión sexual hacia Miriam "Mimi" Haley, ex asistente de producción; de acuerdo con las declaraciones de la víctima, los hechos habrían sucedido en 2006. Lamentablemente, el ex productor fue absuelto de los cargos por una agresión similar contra Kaja Sokola (también en 2006), y el jurado no logró un veredicto unánime respecto a la acusación de violación contra Jessica Mann (referente a un episodio de 2013), por lo que seguirán las deliberaciones.

Cabe recordar que Weinstein fue condenado inicialmente en febrero de 2020 a 23 años de prisión después de un juicio en la ciudad de Nueva York donde fue declarado culpable de violar a la actriz Jessica Mann y de agredir sexualmente a Miriam Haley, dos de las numerosas mujeres que lo denunciaron.

Sin embargo, en abril de 2025, la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York anuló esta condena alegando fallas procesales vinculadas a la aplicación inapropiada de la "Regla Molineux", misma que permitió que el tribunal considerara testimonios sobre conductas pasadas de Weinstein para influir en el jurado. Esta decisión obligó a reabrir el caso y a juzgar nuevamente a Weinstein bajo los mismos cargos y algunos adicionales.

De esta forma, el nuevo juicio no solo mantiene los cargos anteriores contra Jessica Mann y Miriam Haley, sino que incorpora una tercera denunciante, Kaja Sokola, ex modelo polaca que afirma haber sido víctima de abuso sexual por parte de Weinstein en dos ocasiones, cuando ella tenía apenas 16 años y luego en 2006, lo que agrava aún más el caso pues ahora se trataría de (presuntos) delitos contra una menor de edad.

Harvey Weinstein es declarado culpable de agredir sexualmente a Miriam Haley

Es así como la fiscalía, dirigida por Nicole Blumberg, centró su argumento en el abuso sistemático de poder que Weinstein ejerció durante décadas en Hollywood, una industria donde el acceso a oportunidades profesionales estaba directamente condicionado por su voluntad.

Fotografía: AP Photo.

Según los testimonios, Weinstein utilizó su posición para manipular, coaccionar y atacar a mujeres vulnerables que buscaban abrirse camino en el cine, replicando un patrón de conducta que salió a la luz en 2017 gracias al movimiento #MeToo. Fue así como durante las 6 semanas que duró este nuevo juicio, el tribunal escuchó testimonios impactantes no solo de las tres mujeres denunciantes, sino también de expertos en psicología forense que explicaron las dinámicas de trauma y los patrones comunes en víctimas de agresión sexual.

Los especialistas detallaron cómo el miedo, la vergüenza y las represalias pueden influir en la forma en que las víctimas responden y narran sus experiencias, buscando desmontar prejuicios tradicionales sobre la veracidad de sus denuncias. Aunque los comentarios de los expertos, sumados a los testimonios de las víctimas fueron material suficiente para declrar culpable a Weinstein, su defensa, encabezada por el reconocido abogado Arthur Aidala, aún piensa lo contrario.

Defensa de Weinstein insiste en la inocencia del ex productor

Aidala sostiene que todos los encuentros entre Weinstein y las acusantes fueron consensuados y que las mujeres mantuvieron relaciones "mutuamente beneficiosas" con el productor. El abogado también resaltó que algunas de las denunciantes continuaron en contacto con Weinstein tras los presuntos abusos y recibieron compensaciones económicas del fondo de bancarrota de la antigua empresa del productor, lo que según la defensa indicaría intereses económicos detrás de las denuncias. Fotografía: AFP.

La fiscalía, por su parte, contrarrestó señalando que Weinstein utilizó tácticas constantes de manipulación y abuso: un patrón deliberado de engaño con "sueños como armas", según palabras del fiscal Barry Shannon Lucey. Durante los alegatos finales, la fiscal Nicole Blumberg enfatizó que esto no fue "un juego de seducción" sino violación.

Como demuestra la defensa de Harvey Weinstein, temas como la revictimización en los procesos legales, la carga de la prueba, y los largos tiempos de espera para la resolución de casos complejos siguen siendo trabas muy grandes para que las víctimas de agresiones sexuales tengan justicia.