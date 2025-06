Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar, dispuesto a trabajar con Cazzu y Belinda

En 2022 Gussy Lau se vio envuelto en una fuerte polémica cuando se filtraron románticas fotografías que destapaban el romance que sostenía con Ángela Aguilar. Desde entonces ha visto frenada su carrera por contratos pendientes con Pepe Aguilar, pese a ello sigue sumando éxitos y continúa dando muestra de su talento a través de la composición por lo que no descarta colaborar con Cazzu y Belinda que están entre las grandes estrellas del momento.

En medio de las fuertes críticas y las burlas de las que son blanco en redes sociales los intérpretes de “Dime cómo quieres”, la fama de Belinda y Cazzu va en ascenso impulsando su ya exitosa carrera. Ante esto, otras figuras de la industria musical han alzado la mano para colaborar con ellas dejando de lado cualquier polémica que las rodea de manera involuntaria, entre ellos Gussy Lau que se dijo ajeno ante lo que ocurre con la famosa pareja.

En entrevista con TVyNovelas, Gussy Lau fue cuestionado sobre la posibilidad de trabajar junto a Belinda o Cazzu aún cuando ha enfocado gran parte de su trabajo al regional mexicano. El compositor puntualizó en que no pertenece a un sólo artista por lo que no descarta trabajar con alguna de ellas, incluso, volver a colaborar con Christian Nodal con quien perdió todo contacto tras dar a conocer su romance con la menor de la dinastía Aguilar.

“Claro que sí, con Belinda sí, le tengo mucho respeto, yo estoy abierto a eso. Yo soy compositor, no soy sólo de un artista”, dijo el compositor sobre la artista pop para después hacer lo mismo con Cazzu: “Tendría que escucharla, pero no lanzaría algo como de problemas, ni de tiradera. Definitivamente las canciones tienen que ser sobre vivencias”.

El compositor respondió a la interrogante sobre la famosa frase que persigue a Ángela Aguilar desde que se desató el escándalo por el romance con el sonorense asegurando “no ser fan de su relación”, pero sí de su música calificando a Nodal como uno de sus intérpretes favoritos.

Gussy Lau es uno de los compositores más destacados en la industria, sin embargo, ha visto frenados algunos de sus proyectos debido a los contratos pendientes que tenía con Pepe Aguilar. Y es que el cantante puso fin a su relación laboral luego de que se destapara el romance que sostenía con su hija menor, Ángela.

“Pasó la polémica, estuvimos de abril a julio todavía, nosotros concluimos en buenos términos, pero pues simplemente ya no hubo comunicación. Imagínate, desde entonces ya no hablo con Pepe. Todo es mediante abogados para la liberación de mi contrato”, dijo Lau.

Todo ocurrió en abril de 2022 cuando se filtraron en redes sociales fotografías en las que se ve al compositor en un romántico momento con Ángela Aguilar. El noviazgo generó gran alboroto debido a que, hasta entonces, la cantante mantenía los detalles de su vida amorosa alejados de los reflectores y también por la diferencia de edad ya que él es 15 años mayor que ella. En abril de 2022 se destapó el romance de Ángela Aguilar con Gussy Lau. Foto: IG @reinaveenenosa

La llamada “Princesa del regional mexicano” publicó un video en su cuenta de Instagram en el que dijo sentirse triste y defraudada por la manera en la que se dio a conocer su relación. Aunque en aquel momento no dio más detalles al respecto, Indicó que buscaría refugio y consuelo en su familia, con quien tan sólo unos días después emprendió un viaje por Europa.

"Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo no pensé, ¿qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso", dijo.