Filtran el verdadero motivo de la separación de Laura Flores y Lalo Salazar

A inicios de esta semana la actriz de telenovelas, Laura Flores, anunció su separación del periodista de Televisa, Eduardo "Lalo" Salazar. La famosa explicó que el conductor tomó la decisión de poner fin a su historia de amor, pero no brindó detalles sobre el motivo.

Después del anuncio oficial de Laura Flores, han salido distintos reportes sobre el motivo de su ruptura con el periodista, Lalo Salazar. El programa de YouTube conducido por "Kadri Paparazzi" reveló la posible causa de la separación de uno de los noviazgos más sonados en lo que va de este 2025.

En una reciente transmisión del programa de YouTube, los expertos en temas de la farándula hablaron sobre el posible motivo que llevó a Lalo Salazar a terminar su noviazgo con la actriz de telenovelas, Laura Flores. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información.

El reporte indica que la pareja estaba cenando en un restaurante de la Ciudad de México y de repente le llegaron unos mensajes a Lalo Salazar. Al parecer Laura Flores se molestó mucho e inició un ataque de celos frente a la presencia de los empleados y demás comensales.

En cuanto al contenido de los mensajes, los expertos en temas de la farándula dijeron que no decían nada malo, pero aún así Laura Flores se enojó bastante. Detallaron que Lalo Salazar se comportó a la altura y posteriormente puso fin a su relación con la protagonista de telenovelas.

"El mensaje no decía nada malo, pero se dice que ella se puso histérica. Después de esa cena le dijo 'hasta aquí, yo así no me llevo'", contó.