Condenan a la madre de ex miembro de EXO por fraude fiscal y aumentan la condena del cantante K-Pop por violación

Kris Wu, conocido por ser un ex miembro del grupo EXO, podría pasar más de 13 años en prisión luego de que su madre, Wu Xiuqin, fue condenada por fraude fiscal en China. De acuerdo con medios chinos, el ex cantante de K-Pop, quien cumple una condena por delitos sexuales, podría enfrentar una sentencia más larga, ya que su progenitora se encargaba de sus asuntos financieros.

Según reveló el medio Sohu, la madre del ex miembro de EXO también ha sido condenada tras ser hallada culpable de defraudar al sistema fiscal chino por aproximadamente 300 millones de yuanes (más de 41,7 millones de dólares). Sin embargo, Kris no se salva de dichas acusaciones.

De acuerdo con un abogado de Pekín, Wu Xiuqin fue la jefa de la oficina de gestión de su hijo por años. Además, actuó como su agente y se encargó de sus asuntos financieros, por lo que Kris tiene una implicación directa y tendrá que esclarecer su situación.

Kris Wu fue parte del grupo EXO. (Créditos: X / @KrisBar_WuYiFan)

Así empezó la investigación contra Kris Wu

En 2021, la policía china confirmó que Kris Wu junto con un grupo de amigos organizaban fiestas privadas donde se servía alcohol y varias mujeres fueron sexualmente agredidas. Ante esto, las autoridades lograron comprobar al menos tres casos ocurridos en 2020.

Tras una investigación, el cantante de origen canadiense fue declarado culpable y sentenciado a 13 años por delitos sexuales. Sin embargo, más tarde, las fueron contra su empresa personal, donde encontraron problemas con sus impuestos, lo que terminó no solo con una enorme multa para él, sino también el arresto de su madre.

En 2014, Kris anunció su salida de EXO. (Créditos: X / @KrisBar_WuYiFan)

Kris Wu enfrentará más años en prisión

Según la Oficina de Inspección Fiscal No. 2 de Pekín, Kris Wu tenía que pagar una multa de 600 millones de yuanes (unos 83,4 millones de dólares), por impuestos no pagados e intereses. Sin embargo, el ex miembro de EXO no ha podido liquidarlo, lo que causará que su tiempo en prisión sea más largo.

Además, después de cumplir más de 13 años en una cárcel de China, se espera que sea deportado a Canadá (su país de origen). Allí, también enfrentará un proceso legal por una supuesta agresión sexual contra una menor de edad, un delito por el que podría enfrentar la castración química, según las leyes canadienses.

Kris Wu fue acusado de diversos delitos sexuales. (Créditos: X / @KrisBar_WuYiFan)

¿Quién es Kris Wu?

Kris Wu, cuyo nombre real es Wu Yifan, es un cantante, actor y modelo canadiense de origen chino. Saltó a la fama como miembro de EXO y su subunidad EXO-M, bajo la compañía SM Entertainment. Tras dejar el grupo en 2014, inició una exitosa carrera en solitario en China, participando en películas, programas de televisión y campañas publicitarias. También logró reconocimiento internacional, colaborando con artistas como Travis Scott y apareciendo en "xXx: Return of Xander Cage".