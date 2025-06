Billy Méndez, de Motel, comparte escenario por primera vez con su papá, el compositor Memo Méndez Guiu

Con más de 20 años en la industria musical, Billy Méndez está orgulloso de compartir escenario por primera vez con su papá, el compositor y productor Memo Méndez Guiu, quien tiene casi cinco décadas en el medio, este 11 de junio en la Bohemia 87 de El Cantoral.

Para el productor, responsable de discos de grupos como Timbiriche, OV7 y Kabah, cantar con Billy es todo un placer, principalmente porque lo ama y porque estar en un escenario tan importante como El Cantoral, no cualquiera. Además, como músico es importante compartir su legado con él, de hecho, desde la primera vez que le pidió que le enseñara a tocar la guitarra, improvisó todo un estudio para que aprendiera.

Pero Billy no siempre tuvo ese interés musical, como adolescente rebelde, al venir de una familia de músicos, su mamá es la cantante y compositora Paulyna Carraz, quería ser abogado y trabajó como mesero varios años, después se metió al estudio como su papá siendo asistente, limpiando y llevando al talento, pero no fue hasta que le tocó editar la voz de un disco de OV7, que le resultó tan meticuloso e interesante que decidió dedicarse por completo a esta disciplina.

Ambos han trabajado en temas como ‘Tú, tú, tú’, para La Nueva Banda Timbiriche, haciéndose acreedores al Éxito SACM, y para el músico de Motel, contar con los consejos de su padre ha sido vital, aunque al inicio de su carrera como compositor, no le era tan fácil recibir estos tips.

“De repente me ayudaba, me decía que el coro estaba débil o no tenía tanta fuerza, pero no me decía cómo hacerlo, eran sólo opiniones certeras y era súper chido tener a alguien que pudiera dar ese tipo de retroalimentación”, detalló.