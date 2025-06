Bárbara Mori afirma tener el don para curar con sus manos luego de aliviar el dolor de cabeza de su mamá

Respuesta a @HelloD. Mi maestro me dijo que tenía un don de la sanación con mis manos. En este episodio de Crear Transforma, tengo el honor de platicar con Bárbara Mori —actriz, escritora, productora y alma en constante evolución—, quien nos abre su corazón para compartir uno de los viajes más transformadores de su vida: su despertar interior. Bárbara nos abre las puertas de su viaje más íntimo: el punto de quiebre que transformó su vida, los momentos de sanación que la llevaron de regreso a sí misma, sus dones de sanación y la fuerza que encontró al abrazar su lado femenino. Platicamos sobre: ?? El despertar espiritual y la reconexión con su esencia. ?? La sanación de heridas profundas y el poder de la energía femenina. ???? El descubrimiento de sus dones sanadores y cómo comenzó a trabajar con la energía para acompañar procesos de sanación. ?? El miedo a mostrarse vulnerable… y el regalo de hacerlo. ?? El acceso a los Registros Akáshicos: qué son y cómo esta herramienta la conectó con una sabiduría más profunda. ?? Cómo el viaje interior redefine no solo cómo ves la vida… sino también cómo te ves a ti misma. ?? La evolución de su relación con su cuerpo, su sexualidad y su voz interna. ?? Cómo transformar la soledad en fortaleza y el dolor en amor propio. Este episodio no es solo sobre Bárbara. Sino tambien es sobre ti, sobre mí, sobre tod@s cuando elegimos hacer el viaje hacia adentro. El viaje no promete finales perfectos, pero sí una vida más verdadera. Prepárate para escuchar una historia de coraje, sanación y transformación. Escucha y transforma ? #San#Sanaciona#Transformaciono#AmorPropios#DespertarEspirituale#EnergiaFemeninag#RegistrosAkashicosd#Podcaste#CrearTransformar#BarbaraMorir#MarionCortinad#podercurativoa#plantascurativasb#rubin#sanacione#reelselitfeelit???? @Delamori