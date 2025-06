Aleks Syntek estuvo a punto de ser golpeado por Alejandra Guzmán y se salvó confesándole su amor

Aleks Syntek no deja de sorprender a sus fans con las anécdotas sobre lo que ha vivido tras bambalinas durante su trayectoria profesional, como la más reciente en la que recordó que estuvo a punto de ser golpeado por Alejandra Guzmán. El cantante admitió haber estado muy enamorado de la rockera, quien enfureció ante un comentario que el compositor hizo sobre su música y no dudó confrontarlo durante un concierto.

El intérprete de “Duele el amor” encontró su pasión por la música a temprana edad y esto le permitió construir una exitosa carrera desde su juventud llenándose de grandes experiencias. Algunas de las que no ha dudado en compartir con sus seguidores, tal y como ocurrió con la que vivió con la hija de Silvia Pinal de quien estuvo enamorado durante un largo tiempo antes sin lograr conquistar su corazón.

El también compositor, de 55 años de edad, recordó con nostalgia el gran amor que llegó a sentir por la llamada "Reina de corazones" y que no fue correspondido ya que en aquel momento la rockera no estaba interesada en tener una relación forman y, señalaron, tenía "muchos novios". Sin embargo, fue esto lo que salvó a Syntek de ser golpeado por la cantante luego de haberla enfurecido por un comentario sobre su música al sugerir que había hecho plagio.

“Llego a Monterrey, salgo a cantar y entra Alejandra con todo su equipo de gente y me ve y me dice: ‘Vas a ver cabr**, te voy a romper toda tu madr*’ y la veo y dije: ‘Ya me va a romper la madr* Alejandra’ (…) Me bajo de las escaleras todo temeroso, entro al área de la cafetería y no la veo, yo dije ‘ya la libré’ y en eso sale Alejandra y se me deja venir encima”, dijo Aleks Syntek sobre aquel incómodo momento con la cantante en el que se salvó confesándole su amor.