Sobrina de Laura Flores sufre un infarto cerebral, familia pide ayuda monetaria para su recuperación | VIDEO

La reconocida actriz y cantante Laura Flores hizo un emotivo llamado a la solidaridad para apoyar a su sobrina, Alexis, quien se encuentra en un lento proceso de recuperación tras sufrir un infarto cerebral. La declaración de Flores conmovió a sus seguidores y al público en general, al revelar la difícil situación que atraviesa su sobrina.

En un mensaje cargado de dolor y esperanza, Laura Flores compartió: "Alexis, mi sobrina, hija de mi hermano Gerardo, está viviendo las consecuencias de un infarto cerebral, su recuperación es lenta". La publicación inmediatamente se llenó de comentarios de fe, esperanza o buenos deseos de sus fans.

La artista, quien ella misma superó un infarto cerebral en el pasado, enfatizó la urgencia de la situación de Alexis, contrastando su propia experiencia con la de su sobrina. "Yo tuve suerte y salí adelante después de un infarto cerebral, pero Alexis no, a sus 33 años está en silla de ruedas y apenas puede hablar. Te amo Alexis", expresó Flores, evidenciando la gravedad del estado de salud de la joven.

Se abre colecta en línea para terapias costosas

Ante la necesidad de costosas terapias para la rehabilitación de Alexis, un amigo cercano de la familia organizó una colecta en línea para recaudar fondos. La iniciativa busca aliviar la carga económica que representa el tratamiento y permitir que Alexis reciba la b que necesita para mejorar su calidad de vida.

En la descripción de la recaudación de fondos, el amigo de la familia comparte un testimonio conmovedor sobre Alexis: "Alexis ha sido como una hermana pequeña para mí desde la preparatoria. No solo proviene de una gran familia, sino que es sumamente talentosa en muchas facetas. Recientemente sufrió un derrame cerebral y ahora mismo no puede hablar ni caminar. No sabemos exactamente qué le pasó, pero necesitamos un poco de paciencia y ayuda".

El amigo concluye con una poderosa muestra de afecto: "Cambiaría mi lugar con ella sin pensarlo dos veces si pudiera, pero, por desgracia, no puedo. Es lo mejor que puedo hacer". Por el momento se busca juntar 50 mil dólares, de los cuales lleva ya 10 mil 985 con ayuda de diferentes personas.

La familia y sus allegados esperan que la difusión de esta noticia y la colecta en línea generen una ola de apoyo, permitiendo que Alexis reciba las terapias necesarias para su recuperación y pueda enfrentar este difícil momento con la esperanza de un futuro mejor.