Pablo Lyle se queda en prisión, abogada revela el estatus actual de su registro en la corte | VIDEO

Pablo Lyle podría salir de prisión, de acuerdo con las más recientes especulaciones de la prensa local, pues en fechas recientes lo cambiaron de centro correccional, supuestamente tiene un nivel más bajo de calificación en comparación con los grandes reclusorios de Miami, pero esto no quiere decir que vaya a salir y a librarse de su sentencia.

Fue Javier Ceriani, periodista de la farándula, quien entrevistó a la abogada Sandra Hoyos, quien aseguró que después de revisar los registros de la corte, no se ha encontrado ninguna evidencia de que Pablo Lyle vaya a salir de prisión durante los próximos años, al contrario, cumplirá por completo la sentencia de 5 años.

"Es común que pase, que lo cambien de centros de corrección. Yo sé que se rumora que es un lugar más flexible, pero en realidad es un lugar cinco. No es más relajado, pero sí tienen más privilegios, no quiere decir que podemos especular ni decir que estará en libertad. Eso no se ha mencionado, revisé el registro de la corte y no hay ninguna información. Tiene que cumplir sus 8 años de probatoria cuando cumpla sus 5 años en prisión"