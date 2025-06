Nick Jonas dará vida a Paul Stanley en la nueva película biográfica de KISS

De contar historias para adolescentes en Disney Channel a asumir la complejidad de encarnar a una leyenda del rock, la carrera de Nick Jonas ha sido todo menos predecible. Hoy, este joven artista no sólo se consolidó como cantante pop y como solista con éxitos como "Jealous", sino que también prepara uno de sus mayores retos profesionales: transformarse en Paul Stanley, el emblemático vocalista y guitarrista de la legendaria banda KISS, para la biopic "Shout It Out Loud".

Su carrera inició en la televisión infantil con la serie "Jonas" producida por Disney Channel, que fue el trampolín para el éxito global de los Jonas Brothers, banda integrada por él y sus hermanos Joe y Kevin. La banda vendió millones de discos y acumuló una legión de seguidores internacionales, convirtiéndose en un fenómeno pop que trascendió generaciones.

Pero además de la canciones y las series adolescentes, Nick también encontró en la actuación un espacio para explorar nuevas facetas artísticas; con participaciones en películas como "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017), "Chaos Walking" (2021), y el drama "Kingdom", Jonas demuestra ser mucho más que un icóno pop y ahora con este nuevo papel llega un reto a su lista.

El reto de Nick Jonas para encarnar al icónico Paul Stanley

Aunque el nombre del cantante no suele relacionarse con el glam rock, múltiples sitios como The Hollywood Reporter y Deadline confirmaron que Jonas se encuentra en las etapas finales de negociación para interpretar a Paul Stanley en "Shout It Out Loud", la biopic oficial de KISS que se centrará en los primeros años de la legendaria banda, sus luchas iniciales en la ciudad de Nueva York y el meteórico ascenso que los llevó a convertirse en íconos de la música y la cultura pop.

Paul Stanley, conocido por su personaje "The Starchild", es una figura que no solo destaca por su talento musical como vocalista y guitarrista, sino también por su carisma, teatralidad y energía en el escenario, elementos que definieron la identidad visual y sonora de KISS.

Es así como la transformación física de Jonas para encarnar a Stanley implica adoptar el maquillaje característico, vestuario de cuero y botas de plataforma, así como un estilo de interpretación que capture la intensidad y presencia escénica del músico. De acuerdo con Deadline, Jonas incluso está trabajando en adaptar su voz para replicar el tono y estilo de Stanley, un aspecto crucial para la autenticidad del papel.

Sin embargo, lo que hace este proyecto aún más relevante es la participación directa de los miembros originales de KISS, pues se confirmó que Gene Simmons y Paul Stanley colaboraron en la producción y han brindado entrevistas donde destacan que la película mostrará no solo el éxito, sino también las dificultades que enfrentaron antes de alcanzar la fama.

Fue así como en declaraciones al portal Rolling Stone, Paul Stanley comentó sobre la importancia de encontrar un actor joven que pudiera representar con precisión la etapa formativa de la banda, mencionando que buscaban alguien que no fuera un nombre de veterano, sino una figura que conectara con una nueva generación.

Como era de esperarse, la elección de Nick Jonas dividió opiniones: mientras algunos dudan si su perfil "pop" puede encarnar el aura atrevida de Stanley, otros apuntan que KISS nunca fue solo un grupo de rock pesado; su música contuvo melodías glam y pop, como "I Was Made for Lovin’ You", lo que podría regresar el interés a las nuevas generaciones.

¿Cuándo se estrena la biopic "Shout It Out Loud" de KISS?

Es así como resulta importante recordar que el proyecto fue anunciado inicialmente en 2019 por Doc McGhee, reconocido mánager de KISS y otras estrellas del rock, pero hasta ahora no se habían revelado detalles concretos del elenco ni de la producción. Se espera que el rodaje comience entre finales de 2025 y principios de 2026, aunque aún no se dio a conocer si ésta se estrenará en cines o en alguna plataforma de streaming.

Originalmente, se había hablado de que Netflix sería la plataforma encargada, con un estreno previsto para 2024, pero el proyecto experimentó severos retrasos. Actualmente, la producción evalúa si continuará con Netflix, si buscará otro distribuidor o si finalmente tendrá un lanzamiento en cines tradicionales.

El nombre "Shout It Out Loud" proviene del hit de 1976, pista que marcó la simbiosis entre su sonido glam y su irreverente espectáculo. El proyecto se adentrará en los primeros años del grupo: desde su formación en Queens en 1973, hasta el momento en que su imagen teatral (con efectos de fuego, sangre, maquillaje y cohetes en escena) se quedó grabada en la memoria colectiva.

Y es que KISS no es simplemente una banda de rock; es un fenómeno cultural que ha impactado a varias generaciones a nivel global. Con una combinación única de música potente, maquillaje icónico y una actitud que nadie pudo igualar, el grupo redefinió la experiencia de los conciertos en vivo y la conexión con sus fans, conocidos como la tribu" de KISS.