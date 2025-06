Morrissey anuncia concierto en la CDMX y Guadalajara: fechas, sedes y venta de boletos

Tras haber cancelado las presentaciones de su gira de 40 años de aniversario por Latinoamérica en el 2024 a causa de problemas de salud, el exvocalista de la famosa banda de rock ochentera "The Smiths", Morrissey, anunció su regresó a México con un par de shows para este 2025.

El icono de la música británica se presentará el próximo viernes 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Posteriormente, viajara a Guadalajara para ofrecer un concierto en el Auditorio Telmex el 4 de noviembre, siendo las únicas dos fechas que tiene contempladas hasta el momento en territorio azteca.

Además de éxitos como "Suedehead", "Everyday is like sunday" y "First of the gang to die" que han marcado su cerrera como solista, se espera que en el repertorio para sus conciertos en México incluya un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de "The Smiths".

Morrissey se presentará en el Palacio de los Deportes el 31 de octubre

Foto: Instagram/@morrisseyofficial

Morrissey en CDMX y Guadalajara: Fechas de preventa y venta general

De acuerdo con lo compartido por la empresa Ocesa a través de sus redes sociales, la preventa para los conciertos de Morrissey en el Palacio de los Deportes y en el Auditorio Telmex se llevará a cabo el próximo jueves 12 de junio a partir de las 11:00 horas exclusivamente para tarjetahabientes de Banamex.

Posteriormente, la venta al público en general para usuarios de todas las instituciones bancarias estará disponible a partir del viernes 13 de junio a las 11:00 horas a través de la plataforma oficial de Ticketmaster y en las taquillas de los inmuebles en donde se realizaran los eventos.