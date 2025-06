"Mis decisiones fueron equivocadas": Laura Flores habla sobre sus ex, ¿indirecta a Lalo Salazar?

Hace unas horas la actriz de telenovelas, Laura Flores, informó que su relación sentimental con el periodista, Eduardo "Lalo" Salazar, llegó a su fin después de varios meses. La famosa explicó que el conductor de televisión tomó la decisión de poner fin a su historia de amor.

En una publicación realizada en Instagram, la protagonista de las telenovelas "El derecho de nacer", "Milagros de Navidad" y "Fuego ardiente" agradeció el tiempo que compartió junto a Lalo Salazar. A sus fans y a la prensa les pidió respeto por el momento que está pasando.

Hasta el momento ni Laura Flores ni Lalo Salazar han confirmado los motivos de su separación. Lo poco que se sabe es que el periodista de Televisa fue el encargado de poner fin a la relación que iniciaron hace unos cuantos meses.

La semana pasada, antes de que confirmara su separación de Lalo Salazar, Laura Flores concedió una entrevista con Carlo Uriel en la que habló de las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida. La famosa confesó que solo ha estado enamorada en dos ocasiones.

Durante la plática, la famosa actriz de telenovelas habló sobre las relaciones que ha tenido. En este sentido dijo que solo dos personas le han permitido sentirse enamoradas: el papá de sus hijos y el periodista de espectáculos, Eduardo "Lalo" Salazar, de quien se separó hace unas horas.

Sin guardarse nada, Laura Flores dijo ha tomado decisiones "equivocadas" y "no acertadas" en su vida amorosa. Apuntó que en varias ocasiones se casó sin estar enamorada, pues solamente lo hizo por la soledad que vivía.

"El único hombre con el que he vivido algo similar (además de Lalo Salazar) es con el padre de mis hijos. De ahí en fuera mis decisiones fueron equivocadas, las veces que me volví a casar no fueron decisiones acertadas, ni me casé enamorada, me casé por soledad", dijo.