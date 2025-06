María José ruboriza a Eduardo Salazar al asegurar que el periodista es un “sex symbol”

Luego de que se confirmó que Eduardo Salazar y la actriz Laura Flores terminaron su romance y que fue el periodista quien tomó la decisión de ponerle punto final a esa historia de amor, el también corresponsal de guerras la mañana de este martes 10 de junio fue elogiado por otra bella cantante, se trata de María José “La Josa”.

Y es que, la ex integrante de Kabah asistió al noticiero “Despierta” para promocionar su más reciente sencillo y sus próximas presentaciones en el Auditorio Nacional, cuando de repente María José hizo un fuerte comentario que ruborizó al periodista.

María José asegura que Eduardo Salazar es un “sex symbol”

Durante la plática que sostuvo María José y el equipo de Despierta, entre ellos Eduardo Salazar, la cantante expuso que el periodista le preguntó si es que conocía a Farrah Fawcett, a lo que “La Josa” aseguró que ella es una de sus grandes inspiraciones, lo que sorprendió mucho a Salazar.

Y es que, María José también nombró a Donna Summer otra estrella internacional que la ha inspirado en su carrera musical, por lo que la ex Kabah aseguró que entre ella y Salazar no hay mucha diferencia de edad, fue así que “La josa” se atrevió a decir que el periodista es un sex symbol para las mujeres mayores de 40 años.

“Lalo cree que tenemos gran diferencia de edad y no Lalito, pero no te voy a comprometer, mi amor, es que sí, Lalo se ha convertido en un sex symbol entre las señoras de 40 y 50…”, dijo María José

El comentario de la cantante provocó las risas de todos los presentes y evidentemente el periodista se ruborizó a tal grado que no pudo decir nada más, sin embargo, eso no paró ahí.

Proponen a Eduardo Salazar para “la pecera del amor”

Luego del comentario de “La Josa” sobre Eduardo Salazar, la periodista Danielle Dithurbide, compañera de Lalo en “Despierta” aseguró que el corresponsal de guerras podría ser candidato para “La pecera del amor”, aquel reality que se lanzó dentro del programa “Otro Rollo” en 2002 para que un hombre consiguiera un amor y formalizar una relación amorosa.

Ante esta idea, “La Josa” apoyó que Eduardo Salazar protagonice una nueva versión de este reality show: “Usted señora que está en su casa, dígame si sí o no, Lalo, mi amor, no’mas te estoy echando porras que si no es ahora no es nunca Lalo”. Cabe mencionar que el periodista no hizo ningún tipo de comentario sobre su reciente ruptura amorosa con Laura Flores.